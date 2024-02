Opóźni się oddanie zajezdni na Annopolu

Miała być gotowa w kwietniu, ale tramwaje przeprowadzą się tam dopiero latem. Opóźnia się oddanie zajezdni na Annopolu. Tramwajarze przekazali, że deklarowany termin, przypadający na 20 kwietnia, nie zostanie dotrzymany.

- Termin kontraktowy zakończenia prac na zajezdni to 20 kwietnia. Natomiast nie zostanie on dotrzymany. Będzie kilka tygodni opóźnienia - powiedział we wtorek prezes Tramwajów Warszawskich Wojciech Bartelski.

Wyjaśnił, że w kwietniu tramwajarze rozpoczynają remont ulicy Odrowąża i Matki Teresy, gdzie stan torowiska jest bardzo zły. - Zgodnie z harmonogramem wyłączeń 23 czerwca włączamy ruch tramwajowy i oczekujemy, że zajezdnia wtedy będzie gotowa - dodał.

Zaznaczył, że jedyną sensowną datą przeprowadzenia tramwajów do nowej zajezdni, co jest gigantyczną operacją, są wakacje. - Bo wtedy jest o jedną trzecią mniej kursów i można bez codziennej gorączki przeprowadzić zajezdnię. Więc i tak byśmy przeprowadzali zajezdnię w lecie, a nie w kwietniu czy maju. Spodziewamy się, że zajezdnia będzie gotowa w czerwcu i wtedy rozpoczniemy trwający do września proces przeprowadzki ludzi i sprzętu - zapowiedział Wojciech Bartelski.

Wybuch gazu, poszkodowani pracownicy, komplikacje

Na tvnwarszawa.pl informowaliśmy o tym, że pod koniec października ubiegłego roku na terenie budowy doszło do wybuchu gazu. Pracownicy jednego z podwykonawców wykonywali prace spawalnicze. W pewnym momencie doszło do eksplozji, w wyniku której trzech robotników zostało poparzonych, jeden bardzo poważnie. W drugim tygodniu lutego tego roku tramwajarze poinformowali, że poszkodowani w zdarzeniu robotnicy wrócili już do pracy.

Nieszczęśliwe zdarzenie utrudniło też prowadzenie inwestycji. Rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz przyznał, że na kilka tygodni konieczne było zamknięcie placu budowy przy wjeździe na teren przyszłej zajezdni z uwagi na czynności policji i prokuratury.

Inwestycja na 12 hektarach, za pół miliarda złotych

Zajezdnia na Annopolu zajmuje powierzchnię niemal 12 hektarów i znajdzie w niej miejsce ponad 150 tramwajów, a pracę - ponad 430 osób.

Będzie ekologiczna, znajdą się w niej pompy ciepła, ogniwa słoneczne, a magazynowa deszczówka będzie wykorzystywana do mycia placów, pojazdów, spłukiwania toalet i podlewania terenów zielonych.

Jej koszt to 532,6 miliona złotych. Zajezdnia Annopol będzie piątą zajezdnią tramwajową w Warszawie. Czwartą, Żoliborz, zbudowano jeszcze w latach 60. XX wieku.

