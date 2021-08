Od września zmiany w komunikacji miejskiej. Wracają linie szkolne, tramwaje zostają w trybie wakacyjnym

Jak poinformował ratusz, pierwsze powakacyjne zmiany w komunikacji zostaną wprowadzone od 1 września. I tak, na trasy ponownie wyjadą autobusy linii szkolnych: 304 , 320 , 323 , 332 i 379 , a przed placówki oświatowe będą podjeżdżały autobusy 121 , 153 , 163 oraz 164 , natomiast linia 181 będzie kursowała na dłuższej trasie. Do obsługi swoich tras wrócą również autobusy linii: 130 , 195 (na nowej trasie po otwarciu Południowej Obwodnicy Warszawy), 200 , 339 , 340 (tylko w godzinach szczytu), L24 , L33 i L44 . Zawieszone pozostanie kursowanie autobusów linii: 284 (jak dotychczas do pętli Znana dojadą autobusy linii 201 ) i E-2 , a w weekendy: 196 , 249 , 256 , 262 i 501 . Skróconymi trasami w weekendy będą jeździły autobusy 121.

Przywrócone zostaną podstawowe rozkłady linii: 110, 133, 140, 141, 150, 166, 170, 172, 173, 178, 183, 186, 210, 211, 245, 250, 269, 338, 411, 502, 511, 512, 517, 518, 519, 521, 522, 704, 709, 710, 713, 714, 716, 717, 719, 723, 724, 731, 736, 738, 739, 743, 750, L-4, L24 i L47 oraz tylko w dni powszednie dla linii: 131, 179, 193, 507 i 520. Przy rozkładach obowiązujących na czas wakacji pozostaną tramwaje (w godzinach szczytu co 5 lub co 10 minut, poza szczytem co 7,5 albo co 15 min.) oraz autobusy linii: 104, 105, 108, 114, 122, 158, 181, 191, 194, 523, E-1 i E-9.