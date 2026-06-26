Komunikacja Od soboty wakacyjny rozkład komunikacji miejskiej

Zmiany w komunikacji miejskiej w wakacje (zdjęcie ilustracyjne) Źródło zdj. gł.: ZTM

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"Warszawski Transport Publiczny ma służyć pasażerom, być efektywny i jak najlepiej wykorzystywać swój potencjał. Wiemy, jak to robić, bo na bieżąco badamy napełnienia pojazdów, mamy też dane historyczne z poprzednich lat. Wykorzystaliśmy sprawdzone rozwiązania, dlatego tegoroczne zmiany są zbliżone do tych z lat poprzednich" - zaznaczyła dyrektor Zarządu Transportu Miejskiego Katarzyna Strzegowska.

ZTM na dwa letnie miesiące zmieni rozkłady jazdy dla tramwajów i części autobusów, a kursowanie wybranych linii autobusowych zostaje zawieszone. Z mniejszą częstotliwością będzie też jeździć metro.

W wakacje nie będą kursowały autobusy linii: 160, 171, 225, 263, 308, 320, 332, 340, 356, 809, 815, E-2.

Autobusy linii 326 pojadą tylko w godzinach szczytu, podobnie jak autobusy linii 256 – te ostatnie będą miały wolne dodatkowo w soboty, niedziele i święta.

W wakacje w szkołach robi się pusto, więc autobusy linii: 164, 198, 201, 900 i L24 nie podjadą pod szkoły. Na okres wakacyjny zawieszone zostaną też kursy realizowane w dni nauki szkolnej i akademickiej linii: 114, 121, 142, 150, 152, 176, 211, 319 oraz 518.

Skorygowane zostaną trasy i rozkłady autobusów linii: 134, 164, 192, 210, 239, 326, 401, 411, 414.

Wakacyjne rozkłady jazdy dostaną linie: 105, 106, 108, 110, 112, 114, 120, 122, 124, 125, 130, 132, 136, 140, 141, 150, 154, 163, 166, 167, 170, 172, 173, 177, 179, 182, 183, 184, 185, 186, 188, 191, 193, 194, 197, 201, 204, 207, 208, 209, 210, 212, 229, 250, 256, 317, 338, 502, 503, 507, 511, 520, 523, 525, 527, 704, 709, 710, 714, 719, 727, 737, 739, 742, 750, 755, E-1, L24, L25, L54.

"W czasie wakacji tramwaje podjadą na przystanki ze zmienioną częstotliwością – w godzinach szczytu co pięć lub co 10 minut, poza nimi co 7,5 minuty lub co 15 minut. Pociągi metra, w dni powszednie rano i po południu, będą kursowały na linii M1 co dwie minuty i 50 sekund, a na M2 co trzy minuty i 30 sekund” - przekazał ZTM. Nie zmieni się rozkład pociągów SKM.

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