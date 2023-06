Od soboty wakacyjny rozkład jazdy w komunikacji miejskiej

Zarząd Transportu Miejskiego zapowiada, że od najbliżej soboty, 24 czerwca do 3 września obowiązywać będzie wakacyjny rozkład jazdy w komunikacji miejskiej. Zmiany dotyczą kilkudziesięciu linii autobusowych, inaczej będą kursowały tramwaje i metro.

Stołeczny ZTM zmienia w okresie wakacyjnym rozkłady jazdy tramwajów i części autobusów. Zawieszone zostanie również kursowanie wybranych linii autobusowych.

Zmiany w kursowaniu autobusów

W wakacje nie będą kursowały autobusy linii: 109 (zastąpi ją linia 517 na zmienionej trasie), 192, 196, 233 (zastąpienie przez 211 na zmienionej trasie), 249, 320, 328 (zastąpienie przez 331 i 414 na zmienionych trasach), 332, 339, 340, 356, 379, 809, 815, E-2, Z-4 (zastąpienie przez 118 na zmienionej trasie).

Tylko w szczycie porannym będą jeździły autobusy linii 308.

Między godzinami szczytów komunikacyjnych zostanie zawieszone kursowanie autobusów linii: 411, 256 i Z-1. Te dwie ostatnie linie nie będą kursowały także w soboty, niedziele i święta.

Autobusy trzech linii: 163, 164, 201 nie będą podjeżdżały pod szkoły. Na okres wakacyjny zawieszone też zostaną kursy realizowane w dni nauki szkolnej i akademickiej linii: 114, 121, 142, 150, 152, 164, 226, 401, 502, 522.

Skorygowane zostaną trasy i rozkłady autobusów linii: 107, 118, 151, 211, 234, 331, 401, 411, 414, 517 i L24.

Mniejsza częstotliwość kursowania

Wakacyjne rozkłady jazdy – o zmniejszonej częstotliwości kursowania – wprowadzone zostaną na liniach: 104, 105, 106, 110, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 131, 132, 135, 140, 146, 147, 150, 154, 160, 162, 170, 173, 174, 177, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 191, 193, 194, 197, 201, 204, 207, 209, 210, 211, 212, 221, 226, 250, 263, 311, 314, 317, 319, 338, 500, 502, 503, 507, 509, 511, 514, 518, 520, 521, 523, 525, 527, 704, 709, 710, 724, 727, 736, 739, 742, 750, 850, 900, E-1, L18, L27, L45, L51, Z23.

W czasie wakacji tramwaje będą podjeżdżały na przystanki ze zmienioną częstotliwością – w godzinach szczytu co 5 lub 10 minut, poza nimi co 7,5 minuty lub co 15 minut.

Pociągi metra, w dni powszednie rano i po południu, będą kursowały na pierwszej linii co 2 minuty i 50 sekund, a na drugiej co 3 minuty i 30 sekund.

"Wraz z początkiem wakacji wprowadzimy kilka korekt tras, aby sprawdzić zainteresowanie pasażerów nowymi połączeniami, a część na stałe" - poinformował ZTM.

Od soboty, 24 czerwca, na ulice wyjadą autobusy wakacyjnej linii 439 z Kabat do Powsina, do Ogrodu Botanicznego PAN. Będą kursowały w weekendy i dni świąteczne do 3 września, co 30 minut, w godzinach 10-18.

Zmiany dla Ochoty i Szczęśliwic

Od poniedziałku, 26 czerwca, duża zmiana dla mieszkańców Ochoty i Szczęśliwic.

Autobusy linii 208 będą jeździć również w drugim kierunku na trasie: Bitwy Warszawskiej 1920 r. – Aleje Jerozolimskie – Włodarzewska – Harfowa – Grójecka – Bitwy Warszawskiej 1920 r.

Dotychczas autobusy linii 208 jeździły jednokierunkowo, od ulicy Grójeckiej, Włodarzewską w kierunku Alej Jerozolimskich. Ruch w drugim kierunku stał się możliwy po wybudowaniu skrzyżowania ulicy Harfowej z Grójecką i przebudowie samej Harfowej. Autobusy będą kursowały dwukierunkowo w godzinach szczytu, kiedy liczba pasażerów jest największa.

Drugą ochocką zmianą będzie wydłużenie trasy linii 414 do Włoch. Autobusy zamiast na Szczęśliwice, pojadą ulicą Grójecką do pętli Instalatorów. Również linia 517 zmieni trasę – autobusy z ronda Dmowskiego pojadą Alejami Jerozolimskimi do Nowego Światu i następnie Książęcą w kierunku Torwaru.

Wydłużona zostanie trasa linii 118. Zanim na ulicę Puławską wrócą tramwaje, autobusy 118 zastąpią Z-4 – z Metra Politechnika pojadą do Dworkowej. Inne linie z wydłużonymi trasami to 211 i 234.

Autobusy 211, w wybranych kursach, pojadą ulicami: Sprawną, Aluzyjną, Modlińską, Przyrzecze, Bukowską do Kępy Tarchomińskiej. Do Metra Bródna dojadą natomiast autobusy 234 (ulicami Annopol, Odlewniczą, Marywilską, Wysockiego, Bazyliańską, Kondratowicza). Tak będzie do momentu, kiedy na Żerań Wschodni wrócą tramwaje – z powodu budowy zajezdni, ich trasy są tu skrócone.

