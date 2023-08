Od niedzieli zmiany w rozkładzie jazdy pociągów

Od niedzieli, 3 września zmienią się rozkłady jazdy pociągów. Dotyczy to Szybkiej Kolei Miejskiej, Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej - zapowiedział stołeczny ratusz.

Największy wpływ na zmiany i ograniczenia w kursowaniu pociągów będą miały trwająca przebudowa i modernizacja dworca Warszawa Zachodnia oraz linii kolejowej nr 7 między Warszawą Wschodnią a Warszawą Wawer.

Linia S1 i S10

Połączenia na trasie z Otwocka do Pruszkowa nadal będą realizowane przez dalekobieżną linię średnicową i stację Warszawa Centralna, a także z pominięciem przystanku Warszawa Olszynka Grochowska. W dni powszednie, w pełnej relacji w obu kierunkach pojedzie 19 pociągów, a w dni wolne od pracy – 18. Od 4 do 12 września jedna para pociągów będzie kursowała w skróconej relacji Pruszków – Warszawa Falenica.

Pozostałe połączenia będą podzielone na dwie osobne trasy. Na odcinku Pruszków – Warszawa Główna pojadą pociągi linii S1. Do Pruszkowa dojedzie 16 pociągów, a do Warszawy – 18. Na odcinku Otwock – Warszawa Wschodnia będą kursowały pociągi linii S10. Do Otwocka pojedzie 19 pociągów, a do Warszawy – 17.

Linia S2 i S20

Od 3 września zostanie przywrócone kursowanie pociągów linii S2 przez podmiejską linię średnicową. Jednak z powodu modernizacji urządzeń sterowania ruchem kolejowym na linii siedleckiej, do 12 września pociągi linii S2 i S20 będą kursowały z Lotniska Chopina (linia S2) lub Warszawy Wschodniej (linia S20) wyłącznie w skróconej relacji do i ze stacji Warszawa Rembertów.

W pełnej relacji, do Lotniska Chopina pojedzie 18 pociągów, a do Rembertowa – 16. Pozostałe kursy oznaczone jako linia S20, będą realizowane pomiędzy stacjami Warszawa Wschodnia i Warszawa Rembertów. Natomiast dwa ostatnie, wieczorne pociągi z Lotniska Chopina pojadą wyłącznie do przystanku Warszawa Rakowiec.

Od 13 września pociągi linii S2 będą kursowały na całej trasie, łączącej Sulejówek Miłosną i Lotnisko Chopina przez podmiejską linię średnicową. W pełnej relacji, do Sulejówka Miłosny pojedzie 15 pociągów, a do Lotniska Chopina – 17. Pozostałe, oznaczone jako linia S20, pojadą w skróconej relacji z Warszawy Wschodniej do Sulejówka Miłosny lub Warszawy Rembertów. Dwa ostatnie, wieczorne połączenia S2 z Lotniska Chopina będą wyłącznie do przystanku Warszawa Rakowiec.

Linia S3, S4 i S40

Od niedzieli, 3 września, w dni powszednie do stołecznego portu lotniczego pojedzie 18 pociągów, a w odwrotnym kierunku – 19. Część z nich, podobnie jak dotychczas, będzie kursować do i z Radzymina, a pozostałe do i z Wieliszewa lub Legionowa Piasków.

W dni wolne od pracy pociągi linii S3 będą kursowały na trasie Warszawa Lotnisko Chopina – Legionowo Piaski. W obu kierunkach będzie uruchamianych po 18 połączeń w pełnej relacji.

W dni powszednie na trasie linii S4, łączącej Piaseczno i Zegrze Południowe pojedzie 19 par pociągów, a w dni wolne od pracy – 4 pary pociągów. W weekendy pozostałe pociągi będą kursowały pomiędzy Piasecznem i Legionowem.

Pociągi linii S40 nadal będą kursowały tylko w dni powszednie, w skróconej relacji do i z przystanku Warszawa Rakowiec, gdzie będzie można przesiąść się do tramwajów w kierunku centrum Warszawy. W ciągu dnia będzie to 13 połączeń, w obu kierunkach.

Zmienią się także rozkłady jazdy Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Pociągi WKD dojadą tylko do stacji Warszawa Reduta Ordona – nie pojadą dalej do Dworca Zachodniego i Śródmieścia. Pasażerowie będą mogli się przesiąść do autobusów WTP lub pociągów KM w Alejach Jerozolimskich, przy stacji Warszawa Aleje Jerozolimskie.

