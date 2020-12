Od 13 grudnia nowy rozkład jazdy pociągów

Jak poinformował Warszawski Transport Publiczny, dla pociągów Szybkiej Kolei Miejskiej linii S1 i S9 zmiany będą niewielkie. Ograniczą się do kilkuminutowych przesunięć odjazdów pociągów z poszczególnych stacji. Jednak najistotniejszą zmianą w rozkładzie dla pociągów SKM linii S2 będzie uruchomienie dodatkowych kursów.

Wydłużony kurs na stację Warszawa Lotnisko Chopina

"Pociąg w kierunku zachodnim, który obecnie kończy kurs o godz. 23.14 na stacji Warszawa Zachodnia, będzie obsługiwał trasę wydłużoną do stacji Warszawa Lotnisko Chopina. W odpowiedzi na wnioski pasażerów zostanie także uruchomiony dodatkowy pociąg w kierunku wschodnim z lotniska o godz. 23.43" - przekazał WTP.

Jak przypomniano w komunikacie, zarządca infrastruktury kolejowej, spółka PKP Polskie Linie Kolejowe, kontynuuje budowę nowego przystanku kolejowego Warszawa Targówek. Dlatego pociągi SKM linii S3 ponownie zostaną wycofane z odcinka Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia i od przystanku Warszawa Praga do Warszawy Lotnisko Chopina pojadą trasą objazdową przez Warszawę Gdańską i Warszawę Zachodnią peron 8.

Bilety ZTM honorowane w pociągach Kolei Mazowieckich

"Jednocześnie – na okres od 13 grudnia 2020 r. do 13 marca 2021 r. – zostanie przywrócone kursowanie uzupełniających pociągów SKM S30 z Wieliszewa i Legionowa przez Warszawę Centralną do Warszawy Lotniska Chopina. Zostanie także zwiększona liczba kursów SKM S3 do Radzymina" - zapewnił WTP.