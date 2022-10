Rower, spacer i kawa na wynos. Ostatni weekend z deptakiem na Trakcie Królewskim

W najbliższą sobotę i niedzielę piesi i rowerzyści po raz ostatni w tym roku będą mieli do dyspozycji całą szerokość ulic. W ogródkach na placu Zbawiciela będzie można wypić ostatnią w tym sezonie kawę na fragmencie wygrodzonym z ronda.

Najbliższy weekend - 22 i 23 października - to ostatnie dni, kiedy spacerowicze i turyści będą mogli korzystać z deptaku urządzanego na Nowym Świecie i Krakowskim Przedmieściu. W piątkowy wieczór na wlotach Traktu Królewskiego, ustawione zostaną – po raz ostatni w tym sezonie – betonowe zapory. - To dzięki nim, przez weekend, piesi i rowerzyści mogą cieszyć się wygodnym szlakiem – od ronda de Gaulle’a do Miodowej - przekazał ratusz w komunikacie.