Duże zmiany w Veturilo. Jest przetarg na nowego operatora

1 marca ruszył dziewiąty sezon Warszawskiego Roweru Publicznego. Obecnie Veturilo to blisko 400 stacji i prawie 5800 rowerów, co czyni go największym systemem rowerowym w Polsce i piątym w Europie. W szczytowym okresie Veturilo notuje dziesiątki tysięcy wypożyczeń dziennie, a przez dziewięć lat rowery zostały wypożyczone 25 milionów razy. Na obecnych zasadach będzie Veturilo będzie działać do końca tegorocznego sezonu. Wówczas skończy się podpisana w 2017 roku czteroletnia umowa z dotychczasowym operatorem – firmą Nextbike Polska.