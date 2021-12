Od 12 grudnia pociągi będą się zatrzymywać na nowym przystanku Warszawa Targówek

Dwa 200-metrowe perony

Jak zapowiadaliśmy wcześniej na tvnwarszawa.pl, nowy przystanek Warszawa Targówek (nazywany wcześniej roboczo Warszawa Stalowa) to element większego projektu polegającego na modernizacji linii pomiędzy Warszawą Gdańską a Mińskiem Mazowieckim. Umowę na zaprojektowanie i realizację inwestycji podpisano z firmą Torpol we wrześniu 2017 roku. Pierwotnie prace miały zakończyć się w październiku 2019 roku, ale terminu nie udało się utrzymać. W międzyczasie pojawił się tzw. master plan dla Warszawskiego Węzła Kolejowego. Zgodnie z nim linia kolejowa w tym miejscu ma mieć dwa dodatkowe tory, co wymusiło przeprojektowanie stacji na styku Pragi Północ i Targówka, a to w efekcie opóźniło budowę przystanku.