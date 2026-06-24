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Komunikacja

Powstanie nowy przystanek kolejowy Warszawa Ulrychów

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Miejsce budowy przystanku Warszawa Ulrychów
Przystanek PKP Warszawa Ulrychów powstanie pod wiaduktem ulicy Górczewskiej
Źródło wideo: Artur Węgrzynowicz/tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: PKP PLK
Na styku Bemowa i Woli powstanie nowy przystanek kolejowy Warszawa Ulrychów. Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowę z firmą Trakcja na zaprojektowanie i budowę obiektu. Będą zatrzymywać się tu pociągi dalekobieżne podczas remontu stacji Warszawa Wschodnia.

Anna Znajewska-Pawluk z zespołu prasowego PKP PLK przekazała, że w pierwszym etapie wykonawca - Firma Trakcja - skoncentruje się na przygotowaniu dokumentacji projektowej oraz uzyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych.

Zakres inwestycji, oprócz budowy peronów, obejmuje m.in. wymianę rozjazdów, przebudowę sieci trakcyjnej oraz urządzeń sterowania ruchem kolejowym. - Pierwsi podróżni skorzystają z przystanku już w grudniu tego roku, jednak prace będą kontynuowane do drugiej połowy 2027 roku - zaznaczyła Znajewska-Pawluk.

Miejsce budowy przystanku Warszawa Ulrychów
Miejsce budowy przystanku Warszawa Ulrychów
Źródło zdjęcia: PKP PLK

49. obiekt z "Warszawą" w nazwie

Nowy przystanek Warszawa Ulrychów będzie 49. obiektem z "Warszawą" w nazwie. Powstanie pod wiaduktem w ciągu ulicy Górczewskiej, co ułatwi dojazd do pobliskich osiedli oraz centrum handlowego Wola Park, a także zapewni wygodne przesiadki z kolei do metra.

- Na perony prowadzić będą m.in. schody i windy, dzięki czemu przystanek będzie w pełni dostępny dla wszystkich podróżnych. Na peronach znajdą się wiaty, ławki, tablice informacyjne oraz system dynamicznej informacji pasażerskiej - poinformowała Znajewska-Pawluk.

Przystanek Warszawa Ulrychów zostanie przystosowany do obsługi pociągów dalekobieżnych, co usprawni komunikację na Warszawskim Węźle Kolejowym, szczególnie w trakcie prac na linii średnicowej oraz modernizacji stacji Warszawa Wschodnia, która rozpocznie się w grudniu.

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Tagi:
KolejpociągiKomunikacjaPociągi w Warszawie
Katarzyna Kędra
Katarzyna Kędra
Dziennikarka tvnwarszawa.pl
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