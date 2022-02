Nowy pociąg metra przechodzi testy w Czechach

"Inwestujemy w rozwój Metro Warszawskie! Budujemy nowe stacje, kupujemy też nowoczesny tabor. Pierwszy z 37 zakontraktowanych pociągów Skoda Varsovia już wiosną przyjedzie do Miasto Stołeczne Warszawa. W czeskim Velim rozpoczęliśmy właśnie jego testy" - napisał w piątek na Facebooku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wpis opatrzył zdjęciami pomalowanego już w stołeczne barwy składu, który jest transportowany na tor doświadczalny do Velim. Tam czeka go szereg testów. Pierwszy wagon przyjedzie do Warszawy w marcu.