Nowe wizualizacje trasy tramwajowej na Kasprzaka

Ponad dwa kilometry nowych torów

Budowa trasy tramwajowej na Kasprzaka ruszyła w marcu 2022 roku. Nowa trasa zapewni szybki dojazd do dwóch stacji metra: Rondo Daszyńskiego i Rondo ONZ. Prace są prowadzone na odcinku o długości niemal 3,5 kilometra. Między Wolską a Skierniewicką zostaną wybudowane nowe tory – około 2,3 kilometra, a te już istniejące na Wolskiej i na Kasprzaka - o długości około 1,2 km - zostaną zmodernizowane.

"Na otwarcie tramwaju na Kasprzaka czekają mieszkańcy szybko rozbudowujących się osiedli na Odolanach i okolic ul. Jana Kazimierza. Ale skorzystają nie tylko mieszkańcy Woli. Tramwaj dowiezie pasażerów do przystanku kolejowego Warszawa Wola. Do metra krótszą trasą dotrą także tramwaje z Bemowa. Pasażerowie skorzystają z nowych przystanków: przy Płockiej, przy przystanku kolejowym Warszawa Wola oraz przy Ordona" - przeczytać można w komunikacie Tramwajów Warszawskich. Jak dodano nowe przystanki będą przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, opiekunów z dziećmi w wózkach i seniorów.