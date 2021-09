Hyundai pokaże się na paradzie. Regularne kursy jesienią, na dwóch liniach

Tramwaje Warszawskie poinformowały, że dwa nowe pojazdy od hyundaia wyjadą na tory jeszcze tej jesieni. Wskazały też dwie linie, na których można spodziewać się koreańskich tramwajów. Jednak zanim to nastąpi, mieszkańcy stolicy będą mieli okazję sprawdzić nowy tabor podczas sobotniej parady.

W piątek dziennikarze mieli okazję przejechać się nowym nowym tramwajem hyundaia. Trasa prowadziła od pętli Metro Młociny do Winnicy i z powrotem. Przy okazji zapytaliśmy rzecznika Tramwajów Warszawskich Macieja Dutkiewicza, kiedy nowe składy wyjadą na regularną trasę. - Warszawianki i warszawiacy pojadą pierwszymi dwoma nowymi tramwajami tej jesieni - deklaruje Dutkiewicz, choć precyzuje nawet, o który miesiąc chodzi.

Spółka rozważa dwie linie, którymi mogłyby kursować nowe składy: - Bierzemy pod uwagę 17 [z PKP Służewiec na Winnicę - red.] i 9 [z Ronda Wiatraczna na aleję Krakowską - red]. Rozważamy tylko długie linie, które przecinają całe miasto, a ta pierwsza to najdłuższa trasa w Warszawie - liczy 23 kilometry. Ostatecznie jednak to Zarząd Transportu Miejskiego wybierze linię, na której pojawią się nowe składy.

W sobotę parada

Tymczasem do Europy płyną już kolejne tramwaje od koreańskie dostawcy w wersji jednokierunkowej. - W tym roku ma przypłynąć jeszcze kilkanaście kolejnych. Odbiory rozpoczną się na przełomie tego i przyszłego roku. W przyszłym roku do służby będą wchodziły dwa wagony tygodniowo - informuje rzecznik TW.

A zanim nowe tramwaje wyjadą na regularną trasę, mieszkańcy stolicy będą mieli okazję przetestować je w trakcie parady. - W sobotę organizujemy paradę tramwajów, jako element Dni Transportu Publicznego. Zaczynamy o godzinie 12.00 na placu Narutowicza. Pojedzie w niej i najstarszy wagon, który ma 114 lat i najmłodszy tramwaj od hyundaia. Będą też inne wagony - "berlinka" z lat 30. i "parówka" z lat 60. Po paradzie czekamy z wystawą na placu Narutowicza do godziny 18 - zachęca Dutkiewicz.

Tramwaj zwany...?

Tymczasem miasto i tramwajarze ogłosili konkurs na nazwę tramwajów od hyundaia. Stało się to już niejako tradycją, że jeżdżącym po warszawskich torowiskach składom nadawane są specjalne nazwy, ale tym razem urzędnicy zaprosili do współpracy też pasażerów. Jak wyjaśniają, chcą by nowa nazwa tramwajów "jak najlepiej odzwierciedlała ducha stolicy oraz jej mieszkańców".