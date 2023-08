Uczniowie wracają do szkół. Od września nowe rozkłady jazdy, będzie więcej autobusów i tramwajów

Zarząd Transportu Miejskiego poinformował, że od poniedziałku, 4 września, zostaną przywrócone na większości linii standardowe rozkłady jazdy. A na ulice miasta wyjedzie około 200 autobusów i 100 tramwajów więcej niż w czasie wakacji.

Jak przekazuje ZTM w komunikacie, wszystkie linie tramwajowe wrócą do przedwakacyjnej częstotliwości kursowania, a pociągi metra będą podjeżdżały na stacje częściej – na linii M1 co 2 minuty i 20 sekund a na linii M2 – co 2 minuty i 50 sekund w godzinach szczytu.

Zmiany w kursowaniu autobusów

We wrześniu na ulice wrócą autobusy linii 192 (z korektą trasy przez ulicę F. M. Lanciego), 332, 339, 340, 356, 379, 809, 815, E-2 (ze zwiększoną częstotliwością).

Podstawowe rozkłady jazdy zostaną przywrócone dla linii 104, 105, 106, 110, 112, 114, 117, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 131, 132, 135, 140, 146, 147, 150, 154, 160, 162, 170, 173, 174, 177, 179, 181, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 191, 193, 194, 197, 201, 204, 207, 209, 210, 211, 212, 221, 250, 256, 263, 308, 311, 317, 319, 338, 411, 500, 502, 503, 507, 509, 511, 514, 518, 520, 521, 523, 525, 527, 704, 709, 710, 724, 727, 736, 739, 742, 750, 850, 900, E-1, L18, L27, L45, L51, Z-1.

Przywrócone zostaną kursy szkolne linii 121, 142, 150, 152, 164, 226, 502, 522.

Dotychczasowe trasy autobusów linii 211, 331, 414 i 517 zostaną utrzymane. ZTM wskazuje, że wprowadzone w czerwcu zmiany tras sprawdziły się.

Do końca wakacji akademickich utrzymane zostaną zmienione trasy i specjalne rozkłady dla linii 114, 193 – autobusy wrócą do podstawowych częstotliwości kursowania od października. Przywrócone zostanie kursowanie linii 196 na pełnej trasie, ale na razie tylko w dni powszednie. Autobusy linii 401 będą kursowały według nowego rozkładu jazdy, ale do października na skróconej trasie Ursus-Niedźwiadek – Metro Służew.

Zmiany dla tramwajów

Wszystkie linie tramwajowe wrócą do częstotliwości kursowania sprzed wakacji – w zależności od rodzaju linii, tramwaje będą podjeżdżały na przystanki co 4 minuty w godzinach szczytu (co 6 minut poza szczytem) lub co 8 minut w godzinach szczytu (co 12 minut poza szczytem) i 15 minut w weekendy.

Trwa budowa linii tramwajowych do Wilanowa oraz wzdłuż ulicy Kasprzaka na Woli a także budowa metra na Bemowie. Od 4 września przywrócony zostanie ruch tramwajów na ulicy Puławskiej oraz na Wólczyńskiej i do pętli Annopol.

Przestaną jeździć tramwaje linii 75 i 78, a 4, 10, 18, 31 wrócą na trasy podstawowe: 4: ANNOPOL – … – Marszałkowska – Puławska – WYŚCIGI, 10: PKP WOLA (Wolska) – … – Nowowiejska – Puławska – WYŚCIGI (trasa skrócona ze względu na budowę trasy tramwajowej wzdłuż ulicy M Kasprzaka), 18: ŻERAŃ FSO – … – Marszałkowska – Puławska – J.P. Woronicza – … – PKP SŁUŻEWIEC, 31: METRO WIERZBNO – J.P. Woronicza – Wołoska – Marynarska – PKP SŁUŻEWIEC.

Na Woli tramwaje dalej będą korzystały z rozjazdów nakładkowych na ulicy Wolskiej, dlatego zmieniona pozostanie trasa tramwajów linii 26 oraz zawieszone 13 i 27. Nadal będą funkcjonowały linie 73 i 76 (z korektą trasy do Młocin) oraz zastępcza autobusowa Z26. Na swoje trasy wrócą tramwaje linii 28 (z korektą trasy do pętli Koło) i 33. Tramwaje linii 1, 3 i 4 oraz 25 wrócą na swoje stałe trasy, tj. będą dojeżdżały do pętli Annopol. Do Żerania Wschodniego będą dojeżdżały autobusy linii zastępczej Z-1 oraz 234. W ramach uzupełnienia układu komunikacyjnego obecna trasa linii 35 między Piaskami a pętlą przy ulicy S. Banacha zostanie utrzymana.

Autor:dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl