Komunikacja

120 autobusów dla Warszawy. Będą miały nietypową funkcję

Autobusy Solaris
Trzymaj się poręczy, a nie telefonu. Apel Warszawskiego Zarządu Transportu Publicznego
Do Warszawy trafi 120 autobusów o długości 18 metrów. Zaczną jeździć w stolicy od drugiej połowy 2026 roku, ich dostawa będzie kontynuowana w 2027. Nowe autobusy w razie potrzeby będą mogły służyć do ewakuacji. Będą miały funkcję montażu noszy.

Zamówione autobusy będą niskopodłogowe, wyposażone w klimatyzację, system informacji pasażerskiej, miejsca dla wózków i blokady alkoholowe dla kierowców. Nie zabraknie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. przycisków opisanych alfabetem Braille’a oraz informujących kierowcę o potrzebie rozłożenia rampy dla wózków inwalidzkich i użycia tzw. przyklęku, czyli pochylenia autobusu na prawą stronę.

Autobusy będą napędzane silnikami Diesla spełniającymi normę euro 6, a na dachu zostaną zamontowane panele fotowoltaiczne służące do ograniczenia zużycia energii przez pojazd.

Autobusy Solaris
Autobusy Solaris
Źródło: ZTM Warszawa

Z nietypową funkcją

"Cieszę się, że flota autobusów warszawskiej komunikacji miejskiej powiększy się o 120 przegubowców" – przekazała dyrektor ZTM Katarzyna Strzegowska.

Powiedziała, że z autobusów w aglomeracji warszawskiej korzysta rocznie niemal pół miliona osób.

Nowe solarisy będą nie tylko na co dzień woziły pasażerów, ale w razie potrzeby, np. wystąpienia klęski żywiołowej, można będzie nimi ewakuować i przewozić ludzi, także w pozycji leżącej na noszach. Dlatego będą wyposażone w systemy ich mocowania – w każdym autobusie będą miejsca dla czterech noszy. One również zostaną dostarczone przez producenta.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Chcą, aby siedzenia dla osób uprzywilejowanych miały inny kolor

Chcą, aby siedzenia dla osób uprzywilejowanych miały inny kolor

Śródmieście
Koniec z wożeniem plecaków i toreb na miejscach siedzących. Nowe przepisy

Koniec z wożeniem plecaków i toreb na miejscach siedzących. Nowe przepisy

Będą kosztowały 324 miliony złotych

Umowa na zakup autobusów została podpisana w poniedziałek przez Zarząd Transportu Miejskiego. To efekt przetargu ogłoszonego w sierpniu tego roku. Najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu, podzielonym na dwie części, po 60 pojazdów każda, złożyła firma Solaris Bus & Coach. Autobusy będą kosztowały 324 miliony złotych.

Nowe pojazdy zostaną przekazane do eksploatacji Miejskim Zakładom Autobusowym.

Autobusy solaris
Autobusy solaris
Źródło: ZTM Warszawa

Autorka/Autor: mg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ZTM Warszawa

