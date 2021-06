Budują nową pętlę na Woli. Na starej nie mieściły się przegubowce. Od wtorku zmiany dla pasażerów

Zarząd Dróg Miejskich rozpoczyna budowę nowej pętli autobusowej na Woli. W związku z tym, od wtorku kierowcy i pasażerowie komunikacji miejskiej muszą liczyć się z utrudnieniami. Jak informuje ratusz, stara pętla przy Płockiej jest za mała, by mogło się na niej jednocześnie zatrzymywać kilka autobusów przegubowych.

Pół roku na wykonanie prac

"Od 15 czerwca jezdnia ulicy Ostroroga zostanie zwężona z obu stron do 3,5 metra. Możliwy będzie przejazd od ulicy Powązkowskiej w stronę ulicy Obozowej" - przekazał stołeczny ratusz. W przeciwnym kierunku kierowcy pojadą objazdem ulicami Leszno lub Żytnią, a dalej Okopową do Powązkowskiej. Utrudnienia czekają też okolicznych mieszkańców. Na ulicy Ostroroga będzie obowiązywał zakaz parkowania. Zamknięte zostanie skrzyżowanie z Wawrzyszewską, piesi będą mogli korzystać tylko z chodnika po stronie cmentarza.

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, taka organizacja ruchu potrwa do początku sierpnia. W kolejnym etapie prac, na miesiąc ulica Ostroroga zostanie na tym odcinku całkowicie zamknięta. "Zakończenie wszystkich prac planowane jest na początek grudnia" - informuje ratusz.

Stara pętla była za mała

Nowa pętla powstaje, gdyż stara pętla Młynów przy Płockiej jest za mała, by mogło się na niej jednocześnie zatrzymywać kilka autobusów przegubowych. Jak informuje ZTM, nowa "będzie miała dwa perony o długości 60 i 40 metrów; staną tam dwa autobusy 12-metrowe i trzy 18-metrowe. Wybudowane zostaną nowe chodniki i parking dla rowerów. Będą wiaty i miejsca do zamontowania czterech ładowarek dla autobusów elektrycznych. Infrastruktura pętli będzie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – zostaną zamontowane pasy prowadzące i pola uwagi".