Na liniach "L" tylko niskopodłogowce. Przybędzie także 160 autobusów na gaz

I dodaje, że do listy linii obsługiwanych przez niskopodłogowe autobusy dołączyły linie lokalne "L". Do tej pory nie wszystkie pojazdy jeżdżące na trasach "elek" miały wejście z niską podłogą - do ich obsługi kierowane były pojazdy należące do niewielkich lokalnych firm, w tym także mikrobusy i autobusy turystyczne.