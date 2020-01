Ratusz nie planuje podwyżek cen biletów. Szukają oszczędności gdzie indziej

We wtorek ZTM podsumował na konferencji prasowej rok 2019. W ubiegłym roku wpływy ZTM-u ze sprzedaży biletów wzrosły o 33,8 miliona złotych w stosunku do roku 2018. Pytania o podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej jednak padły. Za przejazdy od lutego zapłacą więcej pasażerowie Warszawskiej Kolei Dojazdowej. Wcześniej o podniesieniu cen biletów poinformowały Koleje Mazowieckie.

"Możliwa jest negocjacja stawki w ciągu roku"

Z kolei dyrektor ZTM-u Wiesław Witek odniósł się do kwestii cięć w niedzielnych kursach. - Analizujemy to, co dzieje się w zakresie przewozów na warszawskich ulicach, także jeśli chodzi o cięcia komunikacji w tak zwane niehandlowe niedziele. Mamy materiał, wykonaliśmy szereg analiz i z takim materiałem udaliśmy się do naszego szefostwa - powiedział Witek.