Awaria systemu. Nie działają Punkty Obsługi Pasażerów

czytaj dalej

Funkcjonariusze z Centralnego Biura Śledczego Policji zatrzymali pięć osób podejrzanych o usiłowanie włamania do kantoru. Jak podają śledczy, podejrzani włamali się do sąsiadującego z punktem wymiany walut pustostanu i stamtąd próbowali przebić się do środka przy użyciu młotowiertarki.