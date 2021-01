Mniej pasażerów, mniej kursów. Na razie nie będzie zmian w rozkładach

- Porównując do okresu sprzed epidemii w poniedziałek, wtorek i środę mieliśmy w komunikacji nieco ponad 40 procent obłożenia. W ferie było podobnie - w ubiegły czwartek około 43 procent tego co przed pandemią, a w piątek około 42 procent. Widać, że liczba podróżujących się nie różni między normalnym tygodniem a okresem feryjnym. Wciąż nie mamy tych pasażerów, którzy wcześniej zapełniali komunikację, czyli na przykład uczniów szkół ponadpodstawowych, studentów, pracowników centr handlowych i tych osób, które pracują zdalnie - wyjaśnia Tomasz Kunert.

110 tysięcy osób nadal nie odwiesiło biletów

Odnosi się również bezpośrednio do zarzutu aktywistów o zmniejszeniu częstotliwości kursowania niektórych linii: - W poniedziałek przywróciliśmy dojazdy do szkół podstawowych, natomiast nie przywróciliśmy dodatkowych kursów w dni nauki szkolnej. Są to dodatkowe kursy normalnych linii, a nie tych specjalnie dedykowanych dojazdom do szkoły. Właśnie dlatego ta częstotliwość kursowania zmieniła się na niektórych liniach.