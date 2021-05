Na Żeraniu powstaje parking na 235 samochodów

W sąsiedztwie skrzyżowania Płochocińskiej z Marywilską powstaje nowy punkt Parkuj i Jedź. Docelowo zaparkuje tam 235 samochodów oraz 126 rowerów. Na budowie parkingu widać już zarys dróg dojazdowych oraz przyszłych miejsc parkingowych. - Wykonano też między innymi kanalizację deszczową i rozsączającą, system nawadniania oraz przyłącza sanitarne do budynku obsługi, który jest w stanie surowym otwartym. Są także gotowe fundamenty pod wiatę rowerową z panelami fotowoltaicznymi oraz ukończono zabezpieczenie skarpy – powiedział Tomasz Kunert, rzecznik Zarządu Transportu Miejskiego.

Na jednopoziomowym parkingu będzie 235 miejsc postojowych dla samochodów osobowych, w tym również przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Rowerzyści zostawią swoje jednoślady na 126 zadaszonych miejscach. Na miejscu będą też punkty ładowania samochodów i rowerów elektrycznych. Ponadto wykonawca wytyczy strefę Kiss and Ride, w której można się zatrzymać, aby podwieźć pasażera do komunikacji miejskiej.