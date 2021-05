Można składać wnioski o Karty Ucznia dla pierwszoklasistów

Ratusz poinformował we wtorek, że rodzice i opiekunowie dzieci, które od września rozpoczną naukę w szkole podstawowej, mogą składać wnioski o wyrobienie Karty Ucznia. Uprawnia ona do bezpłatnych przejazdów.

Wnioski do 23 maja

Karta Ucznia wydawana za pośrednictwem szkół przez Zarząd Transportu Miejskiego potwierdza uprawnienia dziecka do bezpłatnych przejazdów Warszawskim Transportem Publicznym. Przysługują one uczniom warszawskich podstawówek, a także dzieciom mieszkającym w Warszawie, ale uczącym się w sąsiadujących z nią miejscowościach.

Wniosek o wydanie Karty Ucznia można złożyć online. "Ze szkoły, do której będzie uczęszczało dziecko rodzice lub opiekunowie otrzymają link do strony internetowej, na której wypełnia się wniosek-formularz. Aby dziecko otrzymało swoją Kartę Ucznia we wrześniu, wniosek trzeba złożyć do 23 maja" - poinformował ratusz.