11 tysięcy bratków do rozdania

Akcja odbędzie się w najbliższy czwartek, 16 maja. Kwiaty będą czekały od godziny 7 przez cały dzień lub do momentu, kiedy wszystkie znajdą nowych właścicieli. "Rośliny będzie można wziąć bezpośrednio z kwietników. Trzeba jedynie pamiętać, żeby zabrać ze sobą rękawiczki, niewielkie narzędzia do wygodniejszego wyjmowania bratków oraz pojemniki do transportu" - zaznaczył ratusz.