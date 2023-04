Rowerem do stacji metra lub na uczelnie, "elektryki" hitem. Pierwszy miesiąc "nowego" Veturilo

Stołeczny ratusz podsumował pierwszy miesiąc działania rowerów Veturilo w nowej odsłonie. Jak wynika z przedstawionego w środę raportu, miejskie jednoślady wypożyczano częściej niż w marcu ubiegłego roku. Urzędnicy wskazali też, że dużą popularnością cieszą się rowery elektryczne.

Veturilo w nowej odsłonie jest dostępne dla użytkowników od 1 marca. Rowery, które w tym sezonie wyjeżdżają na stołeczne ulice to fabrycznie nowe maszyny, a 10 procent całej floty ma wspomaganie elektryczne. Nowe są także: strona internetowa i aplikacja mobilna. Same stacje, również wyglądają inaczej niż dotychczas. Wszystko to ma związek z odświeżonymi zasadami funkcjonowania systemu. Przy stacjach pojawiły się słupy informacyjne, które zastępują znane z wcześniejszych lat terminale. Bezpowrotnie zniknęły niewygodne elektrozamki, do których trzeba było w poprzednich latach wprowadzać rowery. Ich miejsce zajęła blokada typu "o-lock", która jest wbudowana w tylne koło każdego roweru. Zamek ten posiada również funkcję umożliwiającą bezpieczny postój bez kończenia wypożyczenia.

Więcej wypożyczeń niż rok temu

Jak informuje stołeczny ratusz, w dzień inauguracji systemu w nowej odsłonie, zanotowano 7181 wypożyczeń. "Była to trzecia najlepsza inauguracja od początku istnienia Veturilo, a więc aż do 2012 r. W całym marcu liczba ta to dokładnie 272 233. Od początku marca w Veturilo zarejestrowało się ponad 44 tysiące osób" - wylicza w komunikacie stołeczny ratusz. Dla porównania, w marcu ubiegłego roku miejskie rowery wypożyczono około 261 tys. razy.

Ratusz zwraca uwagę, że około 20 procent wszystkich wypożyczeń w marcu stanowiły rowery elektryczne, których w systemie jest zaledwie 300. Przez cały miesiąc wypożyczono je w sumie 54,7 tys. razy.

Od tego sezonu nie ma konieczności zwracania rowerów na stacjach. Jednoślady zostawiać w oznaczonych na mapie "strefach zwrotu" przy stojakach. Z raportu wynika, że takie zwroty stanowiły nieco ponad siedem procent. "Wiąże się to z dodatkową opłatą 15 zł. Ale za odprowadzenie roweru na stację (np. wypożyczenie go w strefie i zwrot w stacji) użytkownik otrzymuje bonus 5 zł" - przypomina ratusz. Takich bonusów rozdano w sumie 8612.

Na stołeczne ulice wracają rowery miejskie Veturilo UM Warszawa

Na uczelnie i do metra

Ratusz wylicza, że system ruszał w tym roku z 300 stacjami i flotą 3030 rowerów. "W ciągu miesiąca dołączyło do nich 8 kolejnych stacji, a liczba rowerów zwiększyła się do 3 115. Partnerzy prywatni projektu – przede wszystkim parki biurowe i centra handlowe – sfinansowali siedem stacji. Z początkiem kwietnia w Rembertowie uruchomiona została też pierwsza dodatkowa stacja sfinansowana przez urząd dzielnicy. Liczba stacji sponsorskich oraz dzielnicowych będzie jeszcze rosnąć przez wiosnę" - zaznacza urząd miasta. Przygotowywane są kolejne wypożyczalnie na terenie Mokotowa, Włoch, Ursynowa i Ochoty.

Urzędnicy wyliczają, że najwięcej wypożyczeń było w Śródmieściu – aż 65 tys. – bo tam sieć stacji jest najgęstsza. Kolejne dzielnice to Wola – 36 tys., Ochota – 27 tys. Mokotów – 26 tys., Praga Pd. – 17 tys., Praga Pn. – 14 tys. oraz Ursynów – 11 tys.

Ratusz wskazał też najpopularniejsze trasy przejazdów pomiędzy stacjami. Ich lokalizacja wskazuje, że liczną grupą korzystającą z rowerów są studenci. Najczęściej rower służy do transportu między uczelniami, a stacjami metra lub tramwajem. Najpopularniejsze rowerowe połączenia to: trasa od Niepodległości/Batorego do Banacha/UW, z UKSW/Marymoncka do Dewajtis, z Metra Ursynów do Jastrzębowskiego/SGGW, połączenie ul. Heroldów z metrem Młociny oraz dojazdy z ul. Stryjeńskich do metra Natolin i Kabaty.

Ratusz podsumował pierwszy miesiąc działania Veturilo w nowej odsłonie UM Warszawa

Cennik Veturilo

W tym sezonie ceny za wypożyczenie Veturilo pozostały bez zmian.

Wypożyczenie rowerów tradycyjnych – cennik:

1-20 minut - 0 zł 21-60 minut - 1 zł Druga godzina - 3 zł Trzecia godzina - 5 zł Czwarta i każda następna godzina - 7 zł

Cennik obejmuje standardowe rowery miejskie oraz tandemy, czyli rowery dwuosobowe.

Wypożyczenie rowerów ze wspomaganiem elektrycznym – cennik:

1-20 minut - 0 zł 21-60 minut - 6 zł Druga i każda następna godzina - 14 zł W odróżnieniu od poprzednich edycji Veturilo teraz rowery elektryczne będzie można zostawiać w dowolnej stacji.

Autor:dg/gp

Źródło: tvnwarszawa.pl