Reklamy zasłoniły mozaiki i nazwy stacji metra. ZTM sprawdzi, czy są zgodne z ustaleniami

Za montowanie reklam odpowiada firma Stroer, a sam pomysł miał - według metra - "podnieść poziom estetyczny wystroju stacji". Nie zgodzili się jednak z tym nie tylko pasażerowie. Varsavianista Jakub Jastrzębski ocenił, że "to oburzające, ponieważ ta mozaika, to tak zwany wyróżnik graficzny, to jeden z reliktów pierwotnej koncepcji wystroju warszawskiego metra z lat 80. XX wieku". Zapowiedział również złożenie u Stołecznego Konserwatora Zabytków oraz Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wniosków o wpisaniu mozaik z obu stacji do ewidencji zabytków.