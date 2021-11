Zamknęli siedemnaście stacji na obu liniach metra

Metro Warszawskie zamierza wyłączyć odcinek pomiędzy Dworcem Gdańskim a Kabatami. W dniach 11 - 14 listopada pociągi będą kursowały tylko od stacji Młociny do stacji Dworzec Gdański . Utrudnienia zbiegną się w czasie z trwającym od 6 do 13 listopada wyłączeniem trzech stacji drugiej linii metra na Targówku i Pradze Północ . Łącznie więc wyłączonych będzie aż siedemnaście stacji.

Zmiany w kursowaniu tramwajów

Zastępcza komunikacja autobusowa

Autobusy ZM1 będą kursowały 11 listopada w godzinach 21.00 - 0.30 (średnio co 5-10 minut). W kolejne dni, czyli od 12 do 14 listopada, w godzinach 5.00 - 24.00 (podczas piątkowych szczytów komunikacyjnych podjadą na przystanki co 3 minuty, a w sobotę i niedzielę co 4 - 5 minut).