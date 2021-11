Polska-Węgry na Stadionie Narodowym. Utrudnienia na Saskiej Kępie, zamknięty parking P+R

Mecz Polska - Węgry rozpocznie się w poniedziałek o godzinie 20.45. Ale już od godziny 18.30 ograniczony będzie wjazd na Saską Kępę. Po zakończeniu spotkania, w przypadku wyłączenia z ruchu mostu Poniatowskiego, na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy.

Jak zapowiada w komunikacie Zarząd Transportu Miejskiego, w godzinach 18.30-20.45 wyłączony z ruchu indywidualnego, za wyjątkiem pojazdów z identyfikatorem SK, pojazdów ZTM, taksówek oraz jednośladów, będzie obszar Saskiej Kępy ograniczony ulicami: al. Poniatowskiego, al. Waszyngtona, Międzynarodowa, al. Stanów Zjednoczonych, Wał Miedzeszyński, Afrykańska i gen. Bora-Komorowskiego.

"Zgodnie z decyzją operatora stadionu PGE Narodowy w poniedziałek, 15 listopada, parking P+R będzie nieczynny. Nie będzie można zostawiać samochodów wzdłuż nasypu kolejowego oraz na terenach przyległych" - poinformował ZTM.

Zmiany w kursowaniu tramwajów i autobusów

Od godzinie 18.30, w przypadku braku możliwości przejazdu ulicami: Zamoyskiego, Zamoście i Sokolą, autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do przystanku Dworzec Wschodni. Ulicą Targową będzie kursowała także linia 135, a autobusy linii 146 i 147 pojadą al. Zieleniecką, natomiast linii E-1 trasą: most Świętokrzyski – Zajęcza – Topiel – Tamka – most Świętokrzyski.

Po meczu, około godziny 22.30, w przypadku wyłączenia z ruchu mostu Józefa Poniatowskiego, na trasy objazdowe zostaną skierowane tramwaje i autobusy. Składy linii: 7, 22 i 25 pojadą przez most Śląsko-Dąbrowski, a linii 9 i 24 po stronie śródmiejskiej zawrócą na pętli Plac Starynkiewicza, natomiast po stronie praskiej na Ratuszowa-Zoo. Autobusy linii: 111, 117, 158, 166, 507, 521, N22, N24 i N72 ominą zamknięty fragment tras mostem Łazienkowskim, natomiast linii 146 i 147 będą kursowały al. Zieleniecką.

Dodatkowo uruchomiona zostanie zastępcza linia autobusowa Z na trasie: plac Zawiszy – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – Al. Ujazdowskie – Trasa Łazienkowska – Wał Miedzeszyński – Zwycięzców – Saska – al. Waszyngtona – Wiatraczna.

Po zakończeniu meczu na trasy wyjadą dodatkowe autobusy linii 509. Z ronda Waszyngtona będzie można nimi pojechać w kierunku Nowodworów i Gocławia. Więcej będzie również tramwajów. Z przystanku Al. Zieleniecka składy linii 3 odjadą do Annopola, a linii 26 w kierunku osiedla Piaski. Na zmienionej trasie Gocławek – Ratuszowa-Zoo pasażerów przewiozą tramwaje linii 9 i 24. Powrót z meczu ułatwi również metro, którego pociągi będą kursowały częściej – na linii M1 co pięć minut, a na linii M2 co trzy minuty.

Kibice z biletem na mecz pojadą za darmo

Kibice posiadający bilet na mecz oraz osoby posiadające akredytacje wydane przez UEFA są uprawnieni do nieodpłatnego przejazdu pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego oraz pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej w granicach pierwszej strefy biletowej ZTM oraz do bezpłatnego korzystania z parkingów Parkuj i Jedź, od 15 listopada od godz. 6.00, do 16 listopada do godz. 1.00. W dniu meczu nie będzie funkcjonował parking P+R Warszawa Stadion.

Po zakończeniu meczu, przez dwie godziny - od 22.30 do 00.30 - wzajemnie honorowane będą bilety ZTM i Kolei Mazowieckich. Pasażerowie z biletami kartonikowymi ZTM, które nie zostały wcześniej skasowane, są obowiązani do ich skasowania przez trwałe napisanie na ich odwrocie daty i godziny rozpoczęcia przejazdu w formacie 24-godzinnym, czyli np. 15.11 godz. 23.25, a posiadacze biletów zakodowanych na Warszawskiej Karcie Miejskiej muszą je uprzednio aktywować.

