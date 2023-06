Mecz Polska-Niemcy. Jak dojechać na stadion?

Jak poinformował ZTM w komunikacie, posiadacze biletów na mecz będą mogli podróżować pojazdami Warszawskiego Transportu Publicznego za darmo . Bezpłatnie skorzystają z niej również w piątek od 6 rano do 1 w nocy w sobotę 17 czerwca. "Takie ułatwienie powinno zachęcić wiele osób do skorzystania z wygodnego dojazdu WTP. W drodze na stadion PGE Narodowy najlepiej wybrać metro - pociągi na drugiej linii podjeżdżają na stacje z częstotliwością ok. czterech minut. Sprawny dojazd zapewnią także pociągi Szybkiej Kolei Miejskiej i Kolei Mazowieckich oraz tramwaje kursujące mostem Józefa Poniatowskiego" - wskazuje ZTM.

Utrudnienia w ruchu

"W przypadku zamknięcia ulicy Sokolej, od Zamoście do Wybrzeża Szczecińskiego, od godz. 18.00 do zakończenia rozwozu kibiców (około godz. 23.00), autobusy linii 102, 125 i 202 pojadą ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), a 146 i 147 Wybrzeżem Szczecińskim i Zamoście. Jeśli zamknięte zostaną ulice Sokola, Zamoście i J. Zamoyskiego na trasy objazdowe zostaną skierowane linie: 102, 125, 135, 146, 147 i 202. Autobusy linii 102, 125 i 202 będą jeździły ulicami Targową i Kijowską do pętli Dw. Wschodni (Kijowska), 135 pojadą Targową, a 146 i 147 al. Zieleniecką" - informuje ZTM.