Od niedzieli, 10 marca, zmienią się rozkłady jazdy pociągów wszystkich przewoźników, w tym Szybkiej Kolei Miejskiej oraz Kolei Mazowieckich.

Z Pruszkowa i Otwocka

W relacji Pruszków – Otwock przez podmiejską linię średnicową i przystanek Warszawa Śródmieście pojedzie (w ciągu dnia) 19 pociągów SKM S1 , a przeciwnym kierunku – 18. Na skróconej trasie, z Pruszkowa do Warszawy Głównej, zaplanowano 18 kursów, natomiast z Warszawy Głównej do Pruszkowa – 19. Pomiędzy Warszawą Wschodnią i Otwockiem będą jeździły pociągi SKM S10 . Do Otwocka pojedzie 20 pociągów, a w przeciwnym kierunku – 21.

Skrócona trasa S2 i S20

Pociągi linii S2 będą kursowały na całej trasie, łączącej Sulejówek Miłosną i Warszawę Lotnisko Chopina przez podmiejską linię średnicową. W pełnej relacji, do Sulejówka Miłosny pojedzie 17 pociągów, a do portu lotniczego – 18. Pozostałe, oznaczone jako linia S20, będą jeździły w skróconej relacji z Warszawy Wschodniej do Sulejówka Miłosny. Natomiast dwa ostatnie, wieczorne składy S2 z Lotniska Chopina dojadą tylko do przystanku Warszawa Rakowiec.