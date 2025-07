Maszynista poczuł spaleniznę. Znów zamknięte stacje pierwszej linii metra

Straż pożarna przy metrze Dworzec Gdański Źródło: Lotar/Kontakt24

"Wyłączone z ruchu stacje: Marymont, Plac Wilsona, Dworzec Gdański, Ratusz Arsenał, Świętokrzyska. Trwa uruchamianie zastępczej komunikacji autobusowej.

Pociągi kursują na odcinkach: Młociny – Słodowiec oraz Centrum – Kabaty" - czytamy w komunikacie ZTM.

Strażacy wchodzą do tunelu

O zdarzenie zapytaliśmy rzeczniczkę Metra Warszawskiego Annę Bartoń. Jak nam przekazała, pracownicy metra zauważyli, że "coś się żarzy w tunelu na stacji metro Dworzec Gdański". - Na miejsce wezwano straż pożarną. Służby muszą dostać się do środka, by sprawdzić, co dokładnie się stało - przekazała.

- Maszynista zgłosił wyczuwalny zapach spalenizny. Ruch został wstrzymany, na miejsce dojechały nasze pierwsze zastępy. Strażacy będą identyfikować źródło tego zapachu. Ostrożność jest wskazana po tym, co w ostatnich dniach działo się na stacji Racławicka - przekazał nam rzecznik prasowy mazowieckiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej brygadier Karol Kroć.

Awaria złącza torowego

Po godzinie 17 rzeczniczka metra przekazała nam nowe informacje. Już wiadomo, co się stało. - Jest to awaria złącza torowego, którą musimy usunąć. Nie ma pożaru - zapewniła Anna Bartoń.

Rzeczniczka przyznała, że jest to sytuacja, w której pracownicy metra muszą dotrzeć do źródła problemu i pokonać drogę w tunelu pieszo. Stąd wyłączone stacje i utrudnienia.

Bartoń wskazała też, że trudno oszacować, ile potrwa naprawa. – Jeździmy od Słodowca do Młocin, a na południu od Centrum do Kabat - podkreśliła.

Również czytelnicy informują nas, że na stację Dworzec Gdański zjeżdżają się służby. "Dworzec Gdański. Przyjechała straż pożarna i metro znowu unieruchomione w kierunku Młocin" - napisał czytelnik na Kontakt24.

Docierają do nas informacje, że autobusy komunikacji zastępczej są przepełnione. Przez to kierowcy nie zatrzymują się na niektórych przystankach.