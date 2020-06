"Akwaria", ikarusy, promy, wąskotorówka. Linie turystyczne złapały opóźnienie

Jak informuje stołeczny ratusz, epidemia COVID-19 spowodowała, że wiślane promy oraz zabytkowe autobusy i tramwaje nie rozpoczęły swoich kursów - jak to zwykle bywało - na początku maja. Warszawskie Linie Turystyczne zostały zawieszone. Przede wszystkim z powodu ograniczeń w poruszaniu się i obostrzeń związanych z liczbą osób w pojazdach komunikacji miejskiej.

Przeprawy promowe i autobusy na bulwary

"Przygotowujemy także przeprawy promowe – promami Turkawka, Wilga, Pliszka i Słonka. Od 29 lipca wydłużone zostanie kursowanie autobusów linii 185, którymi można dojechać m.in. na bulwary. W weekendy można dojechać autobusami linii 800 do Palmir w Puszczy Kampinoskiej. Od 4 lipca w weekendy pociągi S3 Szybkiej Kolei Miejskiej będą dojeżdżały do Nieporętu i Radzymina" - informuje ratusz.

"Akwarium" lub ikarusem

Dodaje też, że w wakacyjne weekendy – od 4 lipca do 30 sierpnia – na stołeczne ulice będą wyjeżdżały zabytkowe tramwaje i autobusy.

Z kolei autobusy linii 100 będą kursowały na trasie: Centrum – Marszałkowska – Królewska – pl. Piłsudskiego – Senatorska – Miodowa – Świętojerska – Anielewicza – Karmelicka – Stawki – Muranowska – Konwiktorska – Sanguszki – Wybrzeże Gdańskie – Nowy Zjazd – most Śląsko-Dąbrowski – al. Solidarności – Targowa – al. Zieleniecka – most Poniatowskiego – Al. Jerozolimskie – Nowy Świat – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – Bagatela – pl. Unii Lubelskiej – Marszałkowska – Centrum.

Kolejka wąskotorowa

Oprócz tego, w każdą sobotę od 4 lipca do 30 września, będzie można wybrać się na przejażdżkę kolejką wąskotorową.

"Pociągi będą zabierały chętnych na wycieczkę z Piaseczna przez Runów do Tarczyna i z powrotem. W drodze powrotnej zaplanowana jest przerwa na piknik w Runowie. Z myślą o pasażerach kolejki przygotowano miejsce do biesiadowania, wiaty ze stołami, miejsce na ognisko. Można będzie także pograć z dziećmi w piłkę lub odpocząć w położonym nieopodal brzozowym zagajniku" - informuje ratusz.

Osoby, chcące dojechać do Piaseczna na przejażdżkę kolejką, będą mogły skorzystać ze specjalnej linii autobusowej 51. Autobusy będą zaczynały kursy w centrum Warszawy, dojeżdżały do początkowego przystanku kolejki w Piasecznie, a po zakończonej wycieczce będą odwoziły jej uczestników do Warszawy. Ratusz podkreśla jednak, że ze względu na ograniczenia wprowadzone w związku z koronawirusem, autobusem jednocześnie będą mogły podróżować maksymalnie 33 osoby.