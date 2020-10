Pierwsza cmentarna linia ruszy już w ten weekend

W dzień Wszystkich Świętych warszawskie nekropolie odwiedza zwykle kilkaset tysięcy warszawiaków i gości z całej Polski. Ratusz namawia, by w tym roku groby najbliższych odwiedzić wcześniej. Dlatego autobusy linii C40 rozpoczną kursowanie już w najbliższą sobotę, 17 października i do 30 października będą jeździły co 10 minut na trasie:

W kolejnych dniach – od poniedziałku 26 do piątku 30 października, będą kursowały autobusy linii C09 (co pięć minut), C11 (co 10 minut), C40 (co 10 minut), jak również linii 409 i 500 (co 10 minut).