Komunikacja miejska w Noc Muzeów, specjalne linie

W Noc Muzeów 16 maja, około godziny 18 na stołeczne ulice wyjadą specjalne linie muzealne, które dowiozą do otwartych dla zwiedzających muzeów.

Linia tramwajowa M: Zajezdnia "Praga" – Metro Płocka; dowiezie m.in. na Stare Miasto, do dworca Wileńskiego oraz pod stuletnią zajezdnię tramwajową na Pradze-Północ. Będzie kursować w godz. 18.30- 00, na trasie: Zajezdnia Praga – Kijowska – Targowa – al. „Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – al. „Solidarności” – Wolska – Skierniewicka – Metro Płocka – Kasprzaka – Prosta – al. Jana Pawła II – al. „Solidarności” – most Śląsko-Dąbrowski – al. „Solidarności” – Targowa – Kijowska – Zajezdnia Praga. Przejazd linią M będzie bezpłatny.

Linia autobusowa A: Zajezdnia Woronicza – Metro Wierzbno; obsłużą ją najstarsze zabytkowe pojazdy. W porównaniu do innych muzealnych autobusów, nie kursuje spod Pałacu Kultury, a połączy Zajezdnię Woronicza z Metrem Wierzbno. Będzie kursować w godz. 18-00. Przejazd jest bezpłatny.

Linia autobusowa R: Metro Wilanowska – Zajezdnia Woronicza; umożliwi muzealnym pasjonatom dogodny dojazd do zajezdni autobusowej i powrót do stacji metra Wierzbno i Wilanowska, skąd będą mogli kontynuować podróż. Będzie kursować w godz. 18-00.30. Przejazd bezpłatny.

Specjalne linie autobusowe

Oprócz linii obsługiwanych taborem zabytkowym, na ulice wyjadą także te obsługiwane taborem współczesnym. Autobusy linii: B, C, D, E i F będą kursować w godzinach 18-1.30. Przejazdy nimi są bezpłatne.

Linia autobusowa B: Emilii Plater – Wilanów; pojedzie na trasie: Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – Marszałkowska – Pl. Konstytucji – Waryńskiego – Batorego – Al. Niepodległości – Woronicza – Puławska – Al. Wilanowska – Przyczółkowa – Wilanów – Przyczółkowa – Al. Wilanowska – Puławska – Woronicza – Al. Niepodległości – Batorego – Boya-Żeleńskiego – Marszałkowska – Pl. Zbawiciela – Marszałkowska – Pl. Konstytucji – Marszałkowska – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater. Przejazd linią B jest bezpłatny. Wszystkie kursy obsłużą pojazdy niskopodłogowe.

Linia autobusowa C: Emilii Plater – Łazienki Królewskie na trasie: Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży – Al. Ujazdowskie – al. Szucha – pl. Unii Lubelskiej – Bagatela – Al. Ujazdowskie – Łazienki Królewskie – Al. Ujazdowskie – pl. Trzech Krzyży – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater. Przejazd linią C jest bezpłatny. Wszystkie kursy obsłużą pojazdy niskopodłogowe.

Linia autobusowa D "Okólna": Emilii Plater – Szwedzka; trasa: Emilii Plater – Twarda – Pl. Grzybowski – Królewska – Marszałkowska – Pl. Bankowy – Al. Solidarności – Most Śląsko Dąbrowski – Al. Solidarności – Targowa – 11 Listopada – Stalowa – Szwedzka – Kosmowskiej – Grodzieńska – Radzymińska – Ząbkowska – Targowa – Al. Solidarności – Most Śląsko-Dąbrowski – Al. Solidarności – Pl. Bankowy – Marszałkowska – Królewska – Pl. Grzybowski – Twarda – Emilii Plater. Przejazd linią D jest bezpłatny. Wszystkie kursy obsłużą pojazdy niskopodłogowe.

Linia autobusowa E: Emilii Plater – Esperanto pojedzie trasą: Emilii Plater – Twarda – Pl. Grzybowski – Królewska – Pl. Piłsudskiego – Focha – Moliera – Senatorska – Miodowa – Pl. Krasińskich – Świętojerska – Anielewicza – Esperanto – Anielewicza – Świętojerska – Pl. Krasińskich – Miodowa – Senatorska – Wierzbowa – Pl. Piłsudskiego – Królewska – Pl. Grzybowski – Twarda – Emilii Plater. Przejazd linią E jest bezpłatny. Wszystkie kursy obsłużą pojazdy niskopodłogowe.

Linia autobusowa F: Emilii Plater – Pl. Wilsona z przystankami na trasie: Emilii Plater – Al. Jerozolimskie – Bracka – pl. Trzech Krzyży – Książęca – Ludna – Solec – Dobra – Karowa – Wybrzeże Kościuszkowskie – Wybrzeże Gdańskie – Wybrzeże Gdyńskie – Krasińskiego – Pl. Wilsona – Krasińskiego – Wybrzeże Gdyńskie – Wybrzeże Gdańskie – Karowa – Dobra – Solec – Ludna – Książęca – Nowy Świat – Al. Jerozolimskie – Emilii Plater. Przejazd linią F jest bezpłatny. Wszystkie kursy obsłużą pojazdy niskopodłogowe.

Metro, tramwaje, autobusy

Kursowanie linii metra M1 i M2 w nocy z sobotę na niedzielę, z 16 na 17 maja, będzie wydłużone do godz. 2.30. Do godz. 1 co 7,5 minuty, a po godz. 1 do ok. godz. 02.30 co 15 minut.

Linie tramwajowe 2, 4, 9, 11, 16 i 17, 26 będą kursować dłużej – do około godz. 2.30. Do godz. 1 co ok. 10 minut, a później co 15 minut. Będą obowiązywały specjalne rozkłady jazdy, a dodatkowe kursy linii 4 dojadą tylko do pętli Annopol, zaś 11 aż na Nowe Bemowo.

Linia turystyczna 36 będzie jeździła dłużej – do 23.30, a linia 13 będzie jeździła co 20 minut do godz. ok 23.30.

Również do około godz. 2.30 będą kursowały linie autobusowe 116, 180, 190, 509, 517 i 527. W godzinach 19-1.30 linie będą jeździły co około 10 minut, a po godz. 1.30 co około 15 minut.

Do godz. 2.30 z częstotliwością 15 minut będą kursowały również linie nocne: N21, N25 i N32.

Od godz. 15 do końca kursowania autobus linii 503 będzie zatrzymywał się na przystanku Łazienki Królewskie.

Autobusy linii 116, 160, 180, 190, 503, 509, 517, 527, N21, N25 i N32 będą jeździły według specjalnych rozkładów jazdy.

