Trzaskowski: czeka nas ciężki okres w komunikacji miejskiej

Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski zapowiedział, że od poniedziałku na ulice wyjedzie cały dostępny tabor. To nawiązanie do obowiązujących od soboty limitów osób w transporcie publicznym.

"Nie sprostałoby im żadne miasto"

W niedzielnym wpisie na Facebooku prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski poinformował, że w poniedziałek na warszawskie ulice zostanie wypuszczony cały dostępny tabor. "Jutro (w poniedziałek - red.) Miasto Stołeczne Warszawa wypuści na ulice/tory cały dostępny tabor. Do pracy kierujemy wszystkie załogi. To oznacza, że na trasy wyjedzie 1560 autobusów, 425 tramwajów, 54 pociągi metra i 20 SKM" - napisał. Podkreślił, że mimo iż to "absolutne 100 proc." możliwości miasta, i tak nie wystarczy to przy narzuconych przez rząd ograniczeniach.