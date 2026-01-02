Zmiany w kursowaniu komunikacji po Nowym Roku i w święto Trzech Króli

Zima w Warszawie Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl

Po Nowym Roku i w święto Trzech Króli komunikacja miejska będzie kursowała rzadziej, część linii zostanie zawieszona.

"W piątek po Nowym Roku i w poniedziałek przed świętem Trzech Króli autobusy linii dziennych będą jeździły tak, jak w soboty – z pewnymi wyjątkami uwzględniającymi specyfikę kalendarza na 2026 rok" – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy linii: 160, 171, 182, 196, 256, 263, 409 i Z-8 nie wyjadą na trasy, a linie 125, 126, 131, 143, 187, 192 i 521 będą miały zmienione trasy. Specjalne rozkłady będą miały linie: 106, 108, 120, 122, 130, 140, 145, 150, 177, 178, 186, 190, 193, 197, 212, 228, 500, 502, 509, 520, 523, 525, 527, 705, 709, 719, 735, 739, 742, 743 i Z55.

Autobusy linii 331 (Metro Wilanowska – Lotnisko Chopina), 401 (Ursus-Niedźwiadek – Metro Służew) i 402 (Marysin – Wynalazek) będą kursowały także w godzinach szczytu.

Tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy. Sobotni rozkład będzie miało również metro, przy czym w godzinach szczytu na linii M1 pociągi będą podjeżdżać na stacje co 4 minuty, a na linii M2 co 5 minut; będą też kursy nocne z 2 na 3 i z 5 na 6 stycznia.

Święto Trzech Króli

"W pierwszy weekend 2026 r. autobusy będą co do zasady jeździły tak, jak w zwykłe soboty i niedziele, a 6 stycznia – według niedzielnego rozkładu. Zmiany będą dotyczyły wybranych linii" – przekazał ZTM.

W tych dniach nie zobaczymy na ulicach autobusów: 126 (tylko 6 stycznia), 160, 171, 182, 196, 256, 263 i Z-8.

Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 125, 131, 143, 187, 192 i 521, a rozkłady specjalne będą miały linie: 106, 108, 122, 130, 177, 193, 212, 228 i 527.

Metro 4 i 6 stycznia będzie kursowało według niedzielnego rozkładu, w pozostałe dni – zgodnie ze standardowymi rozkładami.