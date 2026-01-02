Logo TVN Warszawa
Warszawa
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Dzielnice
Bemowo
Białołęka
Bielany
Mokotów
Ochota
Praga Północ
Praga Południe
Rembertów
Śródmieście
Targówek
Ursus
Ursynów
Wawer
Wesoła
Wilanów
Wola
Włochy
Żoliborz
Okolice
Ulice
Kultura
Komunikacja
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Komunikacja

Zmiany w kursowaniu komunikacji po Nowym Roku i w święto Trzech Króli

Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Zima w Warszawie
Źródło: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Komunikacja miejska będzie kursowała rzadziej, część linii zostanie zawieszona. W piątek po Nowym Roku i w poniedziałek przed świętem Trzech Króli będzie obowiązywał sobotni rozkład jazdy. Z kolei 6 stycznia komunikacja miejska pojedzie według niedzielnego rozkładu.

Po Nowym Roku i w święto Trzech Króli komunikacja miejska będzie kursowała rzadziej, część linii zostanie zawieszona.

"W piątek po Nowym Roku i w poniedziałek przed świętem Trzech Króli autobusy linii dziennych będą jeździły tak, jak w soboty – z pewnymi wyjątkami uwzględniającymi specyfikę kalendarza na 2026 rok" – poinformował Zarząd Transportu Miejskiego.

Autobusy linii: 160, 171, 182, 196, 256, 263, 409 i Z-8 nie wyjadą na trasy, a linie 125, 126, 131, 143, 187, 192 i 521 będą miały zmienione trasy. Specjalne rozkłady będą miały linie: 106, 108, 120, 122, 130, 140, 145, 150, 177, 178, 186, 190, 193, 197, 212, 228, 500, 502, 509, 520, 523, 525, 527, 705, 709, 719, 735, 739, 742, 743 i Z55.

Autobusy linii 331 (Metro Wilanowska – Lotnisko Chopina), 401 (Ursus-Niedźwiadek – Metro Służew) i 402 (Marysin – Wynalazek) będą kursowały także w godzinach szczytu.

Tramwaje będą kursowały według sobotniego rozkładu jazdy. Sobotni rozkład będzie miało również metro, przy czym w godzinach szczytu na linii M1 pociągi będą podjeżdżać na stacje co 4 minuty, a na linii M2 co 5 minut; będą też kursy nocne z 2 na 3 i z 5 na 6 stycznia.

Święto Trzech Króli

"W pierwszy weekend 2026 r. autobusy będą co do zasady jeździły tak, jak w zwykłe soboty i niedziele, a 6 stycznia – według niedzielnego rozkładu. Zmiany będą dotyczyły wybranych linii" – przekazał ZTM.

W tych dniach nie zobaczymy na ulicach autobusów: 126 (tylko 6 stycznia), 160, 171, 182, 196, 256, 263 i Z-8.

Zmienionymi trasami pojadą autobusy linii 125, 131, 143, 187, 192 i 521, a rozkłady specjalne będą miały linie: 106, 108, 122, 130, 177, 193, 212, 228 i 527.

Metro 4 i 6 stycznia będzie kursowało według niedzielnego rozkładu, w pozostałe dni – zgodnie ze standardowymi rozkładami.

Autorka/Autor: mg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Szymon Pulcyn

Udostępnij:
TAGI:
Komunikacja MiejskaautobusTramwajMetro Warszawskie
Czytaj także:
Pies bezpiecznie wrócił do właściciela
Pod psem załamał się lód
Okolice
Z powodu awarii woda zalała ulicę
Awaria wodociągu, w dziesięciopiętrowym bloku nie było wody
Praga Południe
Pracowita noc sylwestrowa płockich strażaków
Pijani dorośli jechali po alkohol. W aucie było wyziębione niemowlę
Okolice
Policjanci z Płocka mieli pracowitą noc sylwestrową
Jechali na sygnałach, doszło do zderzenia. Ranny policjant
Okolice
Straż miejska zatrzymała nietrzeźwego kierowcę przy placu Szembeka
"Rozbrajająco szczery" kierowca
Praga Południe
Awaria wodociągowa na Białołęce
Awaria wodociągowa, mieszkańcy korzystają ze studni oligoceńskiej
Białołęka
Policjanci zatrzymali 39-latka
Rowerzysta zginął, kierowca próbował uciec. Sąd zdecydował o areszcie
Okolice
Strażnicy miejscy zajęli się zagubioną seniorką
Wystarczył telefon. 86-latka i 90-latek bezpiecznie wrócili do swoich rodzin
Śródmieście
Dachowanie po zderzeniu w Alejach Jerozolimskich
Zderzył się z innym autem i dachował. Był pijany
Ochota
Most nad Świdrem
Porozumienie samorządów. Stuletni most przejdzie modernizację
Okolice
W sylwestrową noc doszło do pożaru choinki
Pożary miejskich choinek. "Efekt wystrzałów petard i fajerwerków"
Śródmieście
Pożar w domku działkowym w Cieksynie
Spłonęło poddasze, pękła też rura i woda zalała parter
Okolice
Nocna prohibicja, alkohol
Nocna prohibicja a poczucie bezpieczeństwa
Okolice
Wypadek karetki w Jedlińsku
Zginął ratownik medyczny, kierowca karetki skazany
Okolice
Stanisławów prawa miejskie odzyska po 156 latach
W Polsce jest sześć nowych miast
Okolice
Dom Józefa Piłsudskiego tzw. dworek "Milusin" został wpisany do rejestru zabytków
Służył marszałkowi, później była tam szkoła oficerska, ale i przedszkole
Okolice
PKiN Zegar Milenijny
Sterowany z satelity. Odmierzył ostatnie sekundy do Nowego Roku
Śródmieście
Lotnisko w Modlinie wstrzymało operacje
"Lotnisko w Modlinie przywróciło pełną funkcjonalność operacyjną". Opóźnienia są nadal
Okolice
Policjanci odzyskali cenne wolumeny
Zniknęły kilkadziesiąt lat temu, cenne wolumeny trafiły na internetową aukcję
Śródmieście
Pijany kierowca został zatrzymany (zdjęcie ilustracyjne)
Pijany kierował autem. Usłyszał zarzut, musi opuścić Polskę
Okolice
Utrudnienia w kursowaniu pociągów (zdj. ilustracyjne)
Dwie awarie na kolei. Zarząd Transportu Miejskiego ostrzegał pasażerów
Okolice
Policjanci zatrzymali kierowcę, który nie posiadał przy sobie dokumentów, a w jego aucie było czuć zapach marihuany
Chciał ukryć zapach narkotyków, powiesił folię
Okolice
Awaria ciepłownicza na Pradze Północ
Mieszkańcy ponad 120 budynków nie mieli ogrzewania przez całą noc
Praga Północ
Sytuacja na stołecznych ulicach w środowy poranek
Śnieg znika z jezdni, na chodnikach miejscami wciąż biało
Śródmieście
Zima na Lotnisku Chopina
Lotnisko Chopina: odladzanie samolotów może powodować opóźnienia lotów
Włochy
Alkohol (zdjęcie ilustracyjne)
Wokół Warszawy coraz trudniej będzie kupić alkohol nocą
Klaudia Kamieniarz
Odnowiony pociąg SKM typu elf
Awaria na kolei pod Warszawą, były utrudnienia
Okolice
Przejście dla pieszych na Marszałkowskiej
"Liczby potwierdzają - przejście było i jest potrzebne"
Śródmieście
warszawa snieg zima ulica AdobeStock_191551488
Śnieg w Warszawie i okolicach. "Są i będą trudne chwile"
METEO
Intensywne opady śniegu w Warszawie, 30 grudnia
Śnieżyca w Warszawie, trudne warunki nie tylko na drogach
Ulice
Rawa MazowieckaPociągi w WarszawiePowstanie WarszawskieRemonty drógTomaszów MazowieckiPKP EnergetykaGDDKiAKoleje MazowieckieDroga ekspresowa S17Droga ekspresowa S8DK8ZąbkiAutostrada A2PKP CargoSuwałkiTarchominStara MiłosnaSulejówekSerockSadybaSiekierkiSiedlceSłodowiecSłużewRaszynSochaczewSady ŻoliborskieRada WarszawyPułtuskRafał TrzaskowskiPrezydent RPPruszkówRadzyminRakowiecPłońskOtwockSąd NajwyższyPalmiryOdolanyOżarów MazowieckiOstrów MazowieckaNarodowy Bank PolskiNowodworyNowa PragaNadarzynMuzeum Powstania WarszawskiegoNaczelny Sąd AdministracyjnyMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMetro WarszawskieNowy Dwór MazowieckiMarkiKamionekMaków MazowieckiKabatyMinisterstwo InfrastrukturyMiasteczko WilanówGiełda Papierów WartościowychKRRiTJózefówDrogi w PolsceEuropejski Trybunał Praw CzłowiekaCBAMłynówBródnoCiechanówJelonkiAmnesty InternationalAlert RCBAmbasada USA w PolsceAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoABWFalenicaAugustówŻerańBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoŁomianki