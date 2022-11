Piesza potrącona przez pociąg. Utrudnienia

Do wypadku doszło w pobliżu stacji Warszawa Koło. Pociąg Szybkiej Kolei Miejskiej potrącił kobietę. Poszkodowana została zabrana do szpitala. Są utrudnienia w ruchu kolejowym.

- Zgłoszenie o tym zdarzeniu otrzymaliśmy o godzinie 17.15. Około 100 metrów przed przystankiem Warszawa Koło pociąg SKM linii S3 relacji Legionowo - Warszawa Gdańska potrącił 23-letnią kobietę. Ze wstępnych ustaleń wynika, że piesza przechodziła przez niestrzeżone przejście. Została zabrana do szpitala - przekazał Bartłomiej Śniadała z Komendy Stołecznej Policji. Dodał, że skład poruszał się z niewielką prędkością.

"Od godz. 17:20 do odwołania wprowadzono wzajemne honorowanie biletów KM – ZTM we wszystkich autobusach na ciągu Trasy Toruńskiej od Dw. Zachodniego do zespołu przystankowego „PKP Toruńska” oraz w metrze na linii M2 na odcinku Młynów – Świętokrzyska i w M1 na odc. Świętokrzyska – Dworzec Gdański w obu kierunkach" - dodano w komunikacie.