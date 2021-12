Drugi tramwaj Warsolino wyjechał na tory. Będzie kursował od siódmej rano do północy

Na trasie linii 17 od poniedziałku kursuje już drugi tramwaj Hyundaia - Warsolino. Tramwaje Warszawskie zapowiadają, że w przyszłym roku będą odbierać od producenta nawet do ośmiu nowych pojazdów w miesiącu.

Pasażerowie podróżujący pomiędzy Służewcem a Białołęką mogą już korzystać w sumie z dwóch nowych tramwajów marki Hyundai. Do kursującego na linii 17 od wtorku 14 grudnia dołączył w poniedziałek kolejny. - Obydwa tramwaje kursują od 7 do północy. Każdy z nich pokonuje trasę około 300 kilometrów dziennie - przekazał rzecznik Tramwajów Warszawskich Maciej Dutkiewicz.

Trzy rodzaje tramwajów

Warszawa zamówiła aż trzy rodzaje pojazdów szynowych o różnej długości, w wersji jednokierunkowej i dwukierunkowej. Najdłuższe z nowych wagonów będą miały prawie 33 metry, czyli aż o 2,5 metra więcej niż obecne tramwaje niskopodłogowe. To najdłuższe tramwaje, jakie kiedykolwiek jeździły po stołecznych torowiskach. Każdym z nich będzie mogło podróżować nawet 240 osób. - Od pierwszego kwartału 2022 roku będzie przyjeżdżało do Warszawy od 6 do 8 nowych wagonów miesięcznie - deklaruje rzecznik Tramwajów Warszawskich.