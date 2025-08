Kolejne remonty torów tramwajowych i znów zmiany w ruchu

Prace na placu Zawiszy Źródło: Klemens Leczkowski/tvnwarszawa.pl

Jak wyjaśnia w komunikacie stołeczny ratusz, w tym roku zaplanowano remont w sumie 10 kilometrów torowisk. "Większość prac zaplanowano na wakacje, gdy ruch w mieście jest mniejszy. Tramwajarze wykorzystują również przerwy w kursowaniu składów związane z budową nowych tras i remontują przyległe odcinki" - podkreśla ratusz.

Kolejny etap na Słomińskiego

Rozpoczyna się kolejny etap remontu torowiska w ciągu ulicy Słomińskiego. W niedzielę, 3 sierpnia, tramwajarze otworzą jezdnię tej ulicy o w stronę mostu Gdańskiego, a z robotami przeniosą się na drugą nitkę. Kierowcy nadal będą jeździli jedną jezdnią w obu kierunkach. Wróci za to skręt w prawo w ulicę Międzyparkową i Szymanowską. Dzień później zostanie zamknięta zawrotka przy Dworcu Gdańskim. Żeby dojechać do ulicy Andersa, jadący z mostu Gdańskiego zawrócą na drugą nitkę Słomińskiego przed wiaduktem i dalej pojadą Międzyparkową.

Remont torów na ulicy Słomińskiego Źródło: UM Warszawa

Plac Zawiszy i Grójecka

W poniedziałek, 4 sierpnia rozpocznie się ostatni etap wymiany rozjazdów na placu Zawiszy. Otwarty zostanie przejazd przez Aleje Jerozolimskie, a zamknięty ten po stronie Towarowej. Do Dworca Zachodniego lub Grójeckiej kierowcy pojadą przez zawrotkę przed ulicą Kolejową.

Tramwajarze wykorzystają przerwę w kursowaniu składów na ulicy Grójeckiej do naprawienia torów pomiędzy placem Narutowicza a ulicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. W czasie robót obie jezdnie Grójeckiej będą zwężone o jeden pas. Remont zakończy się w październiku.

Linie 7, 9 i 22 pojadą Grójecką do placu Narutowicza. Dojadą tam także autobusy Z-9. Linia 33 połączy Metro Młociny z placem Narutowicza. Wstrzymany zostanie ruch tramwajów na ulicy Towarowej, między Kercelakiem a placem Zawiszy. Linia 24 z Nowego Bemowa na przystanku Okopowa przejdzie na linię 72 w kierunku pętli Piaski (i odwrotnie). Aleją „Solidarności”, Okopową, aleją Jana Pawła II, Broniewskiego, Wólczyńską i Nocznickiego będzie kursowała linia 78. Z kolei autobusy linii zastępczej Z-2 będą jeździły z Okopowej na plac Narutowicza. Roboty potrwają do 10 sierpnia. Trasa Z14 zostanie wydłużona z ulicy Instalatorów do Okopowej.

Organizacja ruchu na placu Zawiszy Źródło: UM Warszawa

Okolice GUS

Od początku sierpnia tramwaje linii 17 nie będą dojeżdżały do tymczasowego rozjazdu nakładkowego przy stacji metra Pole Mokotowskie, ale skręcą wcześniej w Nowowiejską i dojadą do placu Narutowicza. Jednocześnie zostaną zlikwidowane kursy oznaczone jako linia 71. Autobusy linii zastępczej Z-1 będą jeździły z Dworca Centralnego do ulicy Woronicza.

Te zmiany wynikają z zaplanowanego remontu torów przy GUS-ie. Utrudnienia dotyczą też kierowców. Nie skręcą w lewo z alei Niepodległości na Trasę Łazienkowską ani z Trasy Łazienkowskiej w aleję Niepodległości. Jadący aleją Niepodległości zawrócą przy Filtrowej lub Bibliotece Narodowej. Z kolei objazdy z Trasy Łazienkowskiej będą prowadziły ulicami Krzyckiego i Raszyńską oraz Waryńskiego i Marszałkowską do Alej Jerozolimskich. Utrudnienia dla kierowców zakończą się 17 sierpnia, a tramwaje wrócą w aleję Niepodległości, Rakowiecką, św. Boboli i Wołoską na początku września.

Objazdy alei Niepodległości Źródło: UM Warszawa

Powstańców Śląskich

Od 4 do 10 sierpnia potrwa remont torów w ciągu ulicy Powstańców Śląskich. Tramwaje nie będą kursowały od pętli Nowe Bemowo do ulicy Broniewskiego. Linia 11 pojedzie ulicą Radiową do pętli Koło, a 19 będzie kursowała na skróconej trasie ze Stegien na Koło. Krótszą trasą, z ronda Wiatraczna do Nowego Bemowa pojadą też tramwaje linii 26. W zastępstwie za tramwaje na Powstańców Śląskich wyjadą autobusy linii Z28 na trasie Nowe Bemowo – Piaski.

Przy pętli Nowe Bemowo kierowcy pojadą jedną jezdnią w obu kierunkach. Wygrodzony będzie także środek skrzyżowania z Piastów Śląskich. Z ulicy Powstańców Śląskich nie będzie skrętu w lewo, kierowcy zawrócą za skrzyżowaniem lub przy pętli Nowe Bemowo. Z Piastów Śląskich wyjazd będzie tylko w prawo.

Organizacja ruchu na ulicy Powstańców Śląskich Źródło: UM Warszawa