Kolejne dwa pociągi skierowane na złe tory

W środę na Warszawskim Węźle Kolejowym na niewłaściwe tory skierowano dwa pociągi. To kolejna taka sytuacja.

Portal "Rynek Kolejowy" ustalił, że chodzi o dwa składy PKP Intercity. Pierwszy relacji Łódź - Warszawa, który o godzinie 7 rano na stacji Warszawa Praga skierowano na Warszawę Wschodnią Towarową - zamiast na stację Grochów. Z kolei drugi pociąg jadący z Bydgoszczy do Rzeszowa miał zostać skierowany do stacji Warszawa Grochów - zamiast do stacji Warszawa Wschodnia Towarowa. Informację potwierdziła w komunikacie Szybka Kolej Miejska. Jak podano, "z powodu skierowania pociągu innego przewoźnika na zły tor, na odcinku Warszawa Wschodnia - Otwock" występowały utrudnienia w ruchu.