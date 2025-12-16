Logo TVN Warszawa
Komunikacja

Będą zużywać mniej energii elektrycznej. Koleje Mazowieckie kupują nowe pociągi

Koleje Mazowieckie, Dworzec Centralny, Warszawa Centralna
23.04. 2025 | Na kolei wchodzą w życie nowe przepisy. Pociągi nie będą musiały trąbić przed niektórymi przejazdami
Źródło: Maciej Mazur/Fakty TVN
Do Kolei Mazowieckich trafi 11 pociągów Flirt o wartości ponad 711 milionów złotych brutto. To efekt umowy podpisanej przez spółkę. Nowe maszyny dostarczy firma Stadler Polska. Będą one zużywać mniej energii elektrycznej, każdym będzie mogło podróżować 600 pasażerów.

To ostatnia część największego w historii spółki zamówienia obejmującego zakup łącznie 75 pojazdów za ponad 4,8 miliarda złotych. Pierwsze z nich wyjadą na tory w kwietniu 2026 r.

Zamówienie, poza dostawą pojazdów, obejmuje usługę ich utrzymania i szkolenia dla pracowników z obsługi technicznej. W marcu Koleje Mazowieckie podpisały umowę na zakup 14 Flirtów za ponad 905 milionów złotych brutto. W sumie cały projekt obejmie zakup 75 pociągów. Wszystkie mają być dostarczone do końca 2027 r.

– Koleje Mazowieckie to jeden z najnowocześniejszych regionalnych przewoźników w kraju m.in. dlatego, że cały czas inwestujemy w nowy tabor. Co roku środki przekazywane naszym przewoźnikom, w tym Kolejom Mazowieckim, to jedna z największych pozycji w budżecie województwa. W przyszłym roku na dotacje dla nich przeznaczymy ponad 1,1 miliarda złotych – podkreślił marszałek województwa Adam Struzik.

"To ważny moment w historii Kolei Mazowieckich"

Oprócz 75 pięcioczłonowych Flirtów od Stadlera park taborowy przewoźnika wzbogaci się o 26 pojazdów zakupionych przez samorząd, w tym 16 dwuczłonowych elektrycznych pociągów od bydgoskiej Pesy (ponad 580 milionów złotych brutto) przeznaczonych do obsługi subregionu radomskiego i 10 dwuczłonowych spalinowych pociągów (ponad 602,5 miliona złotych brutto) przeznaczonych do obsługi niezelektryfikowanych tras np. Nasielsk - Sierpc.

– To ważny moment w historii Kolei Mazowieckich i kolejny krok w kierunku unowocześniania naszego parku taborowego. Co istotne, zakup aż 64 pojazdów otrzymał dofinansowanie ze środków europejskich. Będziemy również ubiegać się o dofinansowanie dla kolejnych 11 pojazdów, które właśnie zakontraktowaliśmy – podkreślił prezes zarządu Kolei Mazowieckich Robert Stępień.

Do tej pory KM zakontraktowały zakup 64 pojazdów. Na ten cel pozyskały dofinansowanie unijne w wysokości 1,5 miliarda złotych. Środki pochodzą z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności (KPO) – ponad miliard złotych na zakup 35 pojazdów, a także z Funduszy Europejskich dla Mazowsza – prawie 500 milionów złotych na zakup 29 pojazdów. Na zakup pozostałych 11 sztuk mazowiecki przewoźnik chce pozyskać dofinasowanie z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko 2021–2027 (FEnIKS).

120 autobusów dla Warszawy. Będą miały nietypową funkcję

120 autobusów dla Warszawy. Będą miały nietypową funkcję

Auto jak laboratorium. Elektryczny smogowóz wyruszył w teren

Auto jak laboratorium. Elektryczny smogowóz wyruszył w teren

Wola

Będą zużywać mniej energii elektrycznej

– Dzięki lekkiej konstrukcji oraz wyposażeniu w system rekuperacji nowe Flirty będą zużywać mniej energii elektrycznej. Doskonale wpisuje się to w nasze założenia dotyczące oszczędzania energii trakcyjnej. W maju wdrożyliśmy też na stałe aplikację SENSUM, wspierającą bardziej energooszczędny styl jazdy maszynistów – przekazał członek zarządu KM Czesław Sulima.

Flirty zostaną wyprodukowane w siedleckim zakładzie Stadlera. – Realizacja pełnego kontraktu ramowego to dla nas wydarzenie o szczególnym znaczeniu. Pozwala kontynuować rozbudowę siedleckiego zakładu i dalej rozwijać naszą lokalną działalność. W tym roku utworzyliśmy w Stadler Polska prawie 400 nowych miejsc pracy, nasz zespół inżynieryjny liczy 100 osób i nadal zwiększamy zatrudnienie. To dobra wiadomość nie tylko dla Stadlera, ale również dla naszych lokalnych partnerów i dostawców, którzy są istotnym ogniwem w realizacji tego projektu – podkreślił prezes zarządu Stadler Polska Radosław Banach.

Chcą, aby siedzenia dla osób uprzywilejowanych miały inny kolor

Śródmieście

Realizacja poprzednich umów przebiega zgodnie z harmonogramem. Obecnie 25 pojazdów jest na różnych etapach produkcji, uruchomienia i testów. Po dostarczeniu całej floty przewoźnik będzie dysponował 146 nowoczesnymi pojazdami Flirt.

Elektryczne Flirty3 to pięcioczłonowe pojazdy mieszczące 600 osób, w tym 279 na miejscach siedzących. Jeżdżą z prędkością do 160 km/h. Będą wyposażone m.in. w klimatyzację, urządzenia informacji wizualno-dźwiękowej, monitoring zewnętrzny i wewnętrzny, defibrylatory, sieć WI-FI. Dodatkowo zostaną dostosowane do osób z niepełnosprawnościami i o ograniczonej mobilności. 

Autorka/Autor: mg

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: tvnwarszawa.pl

Koleje MazowieckiePociągi w WarszawiepociągiInwestycje w Warszawie
