Komunikacja Kierowcy autobusów domagali się tego od lat. Przełom Oprac. Magdalena Gruszczyńska |

06.08.2026 | Upał w Polsce. Może zagrażać nawet życiu Źródło zdj. gł.: WTP

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W trakcie finałowej gali konkursu "Osobowość WTP" prezydent Rafał Trzaskowski zapowiedział zmiany w zasadach umundurowania pracowników stołecznej komunikacji w okresie letnim.

- Dotarły do mnie głosy kierowców i motorniczych, którzy prosili o możliwość pracy w ubraniach dostosowanych do upałów. Dlatego planujemy dopuścić do stosowania krótkich spodni w okresie letnim, a jednocześnie uporządkować i unowocześnić zasady umundurowania w całym Warszawskim Transporcie Publicznym - powiedział, cytowany przez ratusz w komunikacie, prezydent stolicy.

Obecnie Zarząd Transportu Miejskiego pracuje nad wytycznymi w tej kwestii dla operatorów autobusowych i tramwajów. Ratusz zapowiedział, że nowe stroje mogłoby zostać wprowadzone w przyszłym roku.

Na deklarację Rafała Trzaskowskiego uwagę zwróciło Miasto Jest Nasze. "Niektórzy śmiali się z naszych krótkich spodni na sesji Rady Warszawy. A tu proszę bardzo - cel osiągnięty. Prezydent Trzaskowski zgadza się na zmianę i od przyszłego roku kierowcy autobusów miejskich będą mogli nosić krótkie spodnie" - czytamy w mediach społecznościowych MJN.

Do pracy przyszedł w spódnicy

Warszawscy kierowcy i motorniczowie od lat próbowali przekonać Zarząd Transportu Miejskiego, by pozwolił im w lato pracować w krótkich spodniach. W sierpniu było głośno o panu Darku, kierowcy linii 213, który postawił na nietypowe zestawienie. Założył służbową koszulę i spódnicę, sięgającą do połowy łydki. To miała forma protestu przeciwko sztywnemu regulaminowi.

Prowadzący pojazdy winni być ubrani w jednolity strój firmowy, tj. w przypadku mężczyzn podstawowo składający się z: a) obuwia w kolorze czarnym lub granatowym, b) długich spodni w kolorze granatowym lub czarnym, c) koszuli z długim rękawem w kolorze błękitnym lub białym, d) marynarki/swetra/bezrękawnika w kolorze dopasowanym do koloru spodni. W przypadku kobiet podstawowo składający się z: a) obuwia w kolorze czarnym lub granatowym, b) długich spodni/spódnicy w kolorze czarnym lub granatowym, c) koszuli/bluzki koszulowej z długim rękawem w kolorze błękitnym lub białym, d) żakietu/marynarki/swetra/bezrękawnika w kolorze granatowym dopasowanym do koloru spodni lub spódnicy. W okresie od 1 maja do 30 września: a) dopuszcza się stosowanie wersji koszul z krótkim rękawem w kolorze błękitnym lub białym, b) w miejsce koszul dopuszcza się stosowanie koszulek polo w kolorze błękitnym lub biały. regulamin ZTM

- Zrobiłem to specjalnie. Samochód zostawiony na słońcu nawet na 20 minut nagrzewa się jak puszka. Z autobusem jest tak samo. Wchodzimy do rozgrzanego pojazdu, a klimatyzacja nie zaczyna działać od razu. Nam nie wolno jeździć w krótkich spodniach, choć kobiety mogą zakładać spódnice - powiedział wówczas "Super Expressowi".

Kierowcy warszawskich autobusów do pracy muszą zakładać służbowe długie spodnie. Te ich zdaniem słabo przepuszczają powietrze. Wielu kupuje więc za własne pieniądze spodnie lniane, które są nieco lżejsze. W upalne dni problem jednak nadal daje się we znaki, a za kierownicą spędzają nawet 10 godzin.

Kierowca dostał upomnienie

Strój kierowcy autobusu "213" nie umknął uwadze pasażerów. Niektórzy żartowali, inni gratulowali odwagi. Nieregulaminowy ubiór zauważyli też - podczas rutynowej kontroli - kontrolerzy ZTM.

Kierowca od pracodawcy otrzymał upomnienie. Pracownik został poinformowany o stwierdzonej niezgodności, otrzymał słowne upomnienie oraz ponownie przypomniano mu o obowiązku przestrzegania wymagań dotyczących stroju służbowego.

"Pracownicy przed rozpoczęciem pracy są informowani o obowiązujących na danym stanowisku wymaganiach dotyczących ubioru oraz o konieczności ich przestrzegania podczas wykonywania obowiązków służbowych" - wyjaśniał nam w sierpniu Mateusz Równy z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim. "Traktujemy wymagania dotyczące wyglądu i stroju kierowców jako istotny element standardów obsługi pasażerów. Oczekujemy od wszystkich pracowników ich bezwzględnego przestrzegania" - podkreślił przedstawiciel grodziskiego PKS.