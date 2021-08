Kiedy tramwajem dojedziemy do Winnicy? ZTM: jesteśmy na ostatniej prostej

Tramwaj do Winnicy to jedna z najważniejszych inwestycji komunikacyjnych prowadzonych w Warszawie. Wydłużona trasa tramwajowa biegnie od ulicy Strumykowej i kończy się pętlami tramwajową i autobusową w pobliżu ulicy Modlińskiej. Są też nowe jezdnie, chodniki i drogi dla rowerów. Obowiązkami dzielą się Zarząd Transportu Miejskiego, który nadzoruje budowę nowego, dwujezdniowego odcinka ulicy Światowida wraz z jej połączeniem z Modlińską oraz Tramwaje Warszawskie, zajmujące się budową nowej trasy tramwajowej.

Były już pierwsze testy tramwajów

O postępy zapytaliśmy także Tramwaje Warszawskie. Jak przekazał nam ich rzecznik Maciej Dutkiewicz, jazdy testowe pierwszych tramwajów po nowej trasie na Winnicę odbyły się 28 czerwca. - Poszły zgodnie z planem. Przy ul. Hanki Ordonówny zdemontowaliśmy także już rozjazd, który był używany do zmiany kierunku jazdy tramwajów linii 2, tak więc tramwaje żeby zmienić kierunek jazdy muszą dojeżdżać do nowo zbudowanej pętli na Winnicy. Nowa część trasy jest już połączona ze starą. Z najważniejszych zadań do wykonania w tym miejscu, jakie nam pozostały, to rozłożenie trawy na torowisku gdzie był rozjazd i regulacja torów - podsumował Dutkiewicz.