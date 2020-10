Można zawiesić kartę miejską. Od października trzy razy

Warszawski Transport Publiczny przypomina, że pasażerowie, którzy kupili bilet długookresowy (30 lub 90 dniowy - ważny w dowolnej strefie biletowej, także bilety warszawiaka, metropolitalne, roczne dla rodzin z trojgiem dzieci oraz Bilety Seniora) i w nadchodzących dniach lub tygodniach nie będą jeździć Warszawskim Transportem Publicznym, mogą go zawiesić. Wystarczy wejść na stronę WTP – i tam wpisać numer posiadanej karty. Wydane pieniądze nie przepadną – niewykorzystany czas ważności biletu można przekodować na inny termin.

Można zawiesić trzy razy

Nowe zarządzenie prezydenta Warszawy wprowadza ważną zmianę. Do tej pory pasażerowie mogli taką operację wykonać tylko raz. Od 9 października można zawiesić ważność biletu trzy razy w ciągu roku kalendarzowego, ale pod pewnymi warunkami. Jeśli ktoś skorzystał już wcześniej z tej możliwości, np. w kwietniu, to przed 31 grudnia 2020 roku może to zrobić jeszcze dwukrotnie.