Karty Ucznia do wymiany. Można już składać wnioski

Z końcem września Karty Ucznia, dzięki którym uczniowie szkół podstawowych mogą jeździć warszawską komunikacją miejską za darmo, tracą ważność. Wnioski o przedłużenie i o wyrobienie nowej karty dla pierwszoklasistów można już składać.

W tym roku konieczna jest wymiana kart używanych obecnie przez uczniów klas IV-VII. Są to karty ważne do 30 września tego roku. Wniosek o przedłużenie karty należy złożyć do 23 maja. Jak wyjaśnia ratusz, wymienić kartę i jednocześnie przedłużyć jej ważność można w trzech prostych krokach.

Jak wymienić lub przedłużyć Kartę Ucznia?

Potrzebny jest link do strony internetowej, przez którą należy złożyć wniosek o przedłużenie ważności karty (rodzic otrzymuje go od szkoły, do której uczęszcza dziecko). Oprócz tego, należy przygotować numer obecnej Karty Ucznia oraz zdjęcie dziecka.

"Zdjęcie powinno być legitymacyjne, wykonane w orientacji pionowej na jednolitym, jasnym tle. Upewnij się, czy jest ono w odpowiednim formacie – JPG lub PNG, w minimalnej rozdzielczości 200x259 pikseli, a wielkość pliku nie przekracza 2 MB. Zdjęcie powinno być aktualne i wykonane w ciągu ostatnich sześciu miesięcy" - podkreślają urzędnicy.

Następnie rodzic musi wejść na stronę internetową, którą otrzymał od szkoły i wybrać wniosek o przedłużenie Karty Ucznia. Pojawią się tam pola, które należy wypełnić, później dodać zdjęcia i wysłać wniosek. Potwierdzenie złożenia dokumentu przyjdzie mailem. Kolejny krok to informacja o rozpatrzeniu wniosku, którą rodzić również otrzyma drogą elektroniczną. Gotową Kartę Ucznia - po otrzymaniu wiadomości o jej wyrobieniu i dostarczeniu - rodzic odbiera w szkole dziecka.

Przedłużenie ważności Karty Ucznia jest bezpłatne.

Wniosek można też złożyć w formie papierowej w szkole dziecka. Trzeba tylko pamiętać o dołączeniu do wniosku zdjęcia legitymacyjnego w rozmiarze 3,5x4,5 cm.

Uczniowie klas VI-VII mogą również przedłużyć ważność Karty Ucznia w Punktach Obsługi Pasażerów. W tym przypadku nie trzeba wymieniać karty na nową.

Karty dla pierwszaków

Dzieci, które rozpoczną naukę w szkole w roku szkolnym 2021/2022, otrzymają pierwsze Karty Ucznia na początku roku szkolnego. Rodzice mogą złożyć wniosek on-line za pośrednictwem strony internetowej do 23 maja. Link udostępni szkoła, do której będzie uczęszczało dziecko. Karty po weryfikacji danych zostaną wyrobione i dostarczone do szkoły, gdzie będzie można je odebrać.

Karta Ucznia wydawana jest przez Zarząd Transportu Miejskiego. Obowiązuje w 1. i 2. strefie biletowej - jak przypomina ratusz - można z nimi podróżować także autobusami linii strefowych "700" poza granicami Warszawy, linii lokalnych L oraz – w ramach oferty "Wspólny bilet ZTM-KM-WKD" – pociągami Kolei Mazowieckich i Warszawskiej Kolei Dojazdowej na obszarze obowiązywania wspólnego biletu.

Konkurs dla uczniów

Trwa też konkurs "Moja Karta Miejska" – skierowany do uczniów szkół podstawowych. Zadaniem uczestników jest przygotowanie pracy plastycznej o Warszawie – jak jest widziana obecnie lub marzenia, oczekiwania i wizje na jej temat. Zwycięskie prace zostaną umieszczone na dwóch wzorach Karty Ucznia – przeznaczonych dla uczniów klas I-IV oraz V-VIII. Każdy z laureatów konkursu otrzyma także rower.

Prace konkursowe można wysyłać do 9 kwietnia. Szczegóły można znaleźć na stronie urzędu miasta>>>

Autor:katke/b

Źródło: tvnwarszawa.pl