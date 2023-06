Wyjeżdżasz na wakacje? Możesz zawiesić bilet miesięczny

czytaj dalej

Stołeczni radni Prawa i Sprawiedliwości poinformowali w czwartek, że jedna z firm, która odbiera śmieci w stolicy, nie ma pozwolenia na odbiór odpadów niesegregowanych. Według nich firma nie ma go od sześciu lat, a mimo to świadczy usługi dla miasta w pięciu dzielnicach. Co na to ratusz? - Wszystkie podmioty odbierające odpady komunalne w Warszawie posiadają wymagany przepisami wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców - zapewnia Michał Olszewski, wiceprezydent stolicy.