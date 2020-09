Tylko kilka dni na przedłużenie e-hologramów. Co zrobić, by nie stracić zniżek warszawiaka?

By nie stracić prawa do zniżek, do końca września trzeba przedłużyć ważność e-hologramu warszawiaka na karcie miejskiej. Przy okazji przypominamy, jak odwiesić bilet i sprawdzamy aktualne godziny otwarcia Punktów Obsługi Pasażerów.

Przedłużenie ważności e-hologramu uprawnia pasażerów do zakupu Biletu Warszawiaka, Ulgowego Biletu Warszawiaka lub Młodego Warszawiaka. Daje też zniżki w wielu obiektach: muzeach, kinach, ośrodkach sportu czy nawet w lokalach gastronomicznych. Lista wszystkich dostępnych zniżek jest dostępna tutaj.

W biletomacie lub w POP-ie

Kartę Warszawiaka może mieć każdy, kto mieszka i rozlicza podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT) w Warszawie. Dla dzieci osób rozliczających się w stołecznym urzędzie skarbowym jest Karta Młodego Warszawiaka. E-hologram najłatwiej przedłużyć w automacie biletowym. Wystarczy włożyć kartę do "kieszeni" urządzenia, wybrać z menu startowego opcję "przedłuż e-hologram" i postępować zgodnie z wyświetlanymi komunikatami.

Można też załatwić to w Punktach Obsługi Pasażerów ZTM lub Wydziałach Obsługi Mieszkańców urzędów dzielnic (dla osób, które nie posiadają wgranego e-hologramu lub jego termin ważności już się skończy). Uprawnienie zapisane jest elektronicznie, jako e-hologram, na imiennej karcie zbliżeniowej – np. Warszawskiej Karcie Miejskiej, Karcie Ucznia, czy Elektronicznej Legitymacji Studenckiej.

Natomiast nowy e-hologram wyrobić można tylko w POP-ach. Trzeba się tam zgłosić ze swoim PIT-em, a jeśli był składany przez internet, także z Urzędowym Potwierdzeniem Odbioru.

Jak odwiesić kartę miejską?

W marcu, w związku z obostrzeniami wprowadzonymi przez epidemię koronawirusa, pasażerowie stołecznej komunikacji miejskiej, którzy zrezygnowali z podróży na czas zagrożenia epidemicznego, mogli zawiesić swój bilet długookresowy.

Jak odwiesić taki bilet? Jeśli jego ważność nie mięła, wystarczy wejść na stronę internetową WTP, wpisać numer karty i wybrać opcję "odwieś". Konieczne jest podanie numeru karty i przepisanie kodu z obrazka. Jeśli jednak pierwotny termin ważności biletu dawno już minął, konieczna będzie wizyta w POP-ie.

Na swojej karcie można zakodować nowy bilet, a stary odwiesić w dowolnym momencie.

Mobilne Punkty Obsługi Pasażerów

We wrześniu w Warszawie działają jeszcze uruchomione od połowy czerwca mobilne Punkty Obsługi Pasażerów, w których można przedłużyć ważność biletów. Autobusy podjeżdżają na pętle przy dużych osiedlach.

21 września: LO im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ul. Anieli Krzywoń 3, otwarte w godzinach od 07.30 do 15; LO im. Stefana Banacha, ul. Dolna 6. Praca MobiPOP czynne w godzinach 08.30 do 15.

22 września: LO im. Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, ul. Anieli Krzywoń 3 od godziny 07.30 do 15. LO im. Stefana Banacha, ul. Dolna 6 w godzinach od 08.30 do 15.

23 września: I LO im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kadrowa 9 w godzinach od 07. 30 do 15.30

24 września: I LO im. Tadeusza Kościuszki, ul. Kadrowa 9 od 07.30 do 15.30

25 września: pętla autobusowa WIATRACZNA w godzinach 11-19. Parking przed Galerią Północna od 11 do 19.

Mobilny Punkt Obsługi Pasażerów ZTM UM Warszawa

Stacjonarne Punkty Obsługi Pasażerów

Działają także stacjonarne POP-y. Lista aktualnie otwartych w Warszawie:

- ul. Żelazna 61: czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 17

- Lotnisko Chopina: od poniedziałku do piątku w godzinach 7-16

- Dworzec Centealny, hala główna: czynny od poniedziałku do piątku od 7 do 16

- Dworzec Zachodni, dworzec kolejowy na poziomie -1: czynny od poniedziałku do piątku od 11 do 20

- Dworzec Wschodni - Lubelska: od poniedziałku do piątku od 11 do 20

- CH Blue City - Al. Jerozolimskie 179: czynny od poniedziałku do piątku i w soboty od 11 do 19

- Metro Młociny: otwarty od poniedziałku do piątku od 11 do 20

- Metro Marymont: – linia M1 od poniedziałku do piątku od 11 do 20

- Metro Dworzec Gdański – linia M1 - czynne od 7 do 16

- Metro Ratusz Arsenał – linia M1 - od poniedziałku do piątku od 11 do 20 i w soboty od 9 do 16

- Metro Świętokrzyska – linia M1 - czynne od 7 do 16

- Metro Świętokrzyska 2 – linia M2, u zbiegu ulic Świętokrzyskiej i Marszałkowskiej: od poniedziałku do piątku od 11 do 20

- Metro Centrum – linia M1: od poniedziałku do piątku w godzinach 11-20 i w soboty od 11 do 19

- Metro Politechnika – linia M1: od poniedziałku do piątku od godziny 11 do 20 i w soboty od 10 do 17

- Metro Imielin – linia M1: od poniedziałku do piątku w godzinach 7-16 i w soboty od 8 do 15.

- Metro Rondo ONZ – linia M2: czynne od poniedziałku do piątku od 11 do 20

- Metro Nowy Świat-Uniwersytet – linia M2: od poniedziałku do piątku od 11 do 20

- Metro Stadion Narodowy – linia M2: od poniedziałku do piątku od 7 do 16

- Metro Dworzec Wileński- linia M2: od poniedziałku do piątku od 7 do 16 i w soboty od 8 do 15

- Metro Księcia Janusza – linia M2: od poniedziałku do piątku od 11 do 20

- Metro Trocka – linia M2: od poniedziałku do piątku od 11 do 20

Autor:katke/r

Źródło: tvnwarszawa.pl