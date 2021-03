Nowa Warszawska Karta Miejska nie będzie... kartą

Warszawską Kartę Miejską czekają zmiany. Urzędnicy mają już założenia nowego systemu biletowego i są gotowi do przetargu na jego wdrożenie. Brakuje tylko jednego elementu. Pieniędzy.

Zarząd Transportu Miejskiego zapowiedział wprowadzenie cyfrowej Zintegrowanej Karty Miejskiej już w 2018 roku. Wtedy też ogłoszono przetarg na wykonanie analizy nowego systemu. Według wstępnego planu, do 2023 roku miała zostać wdrożona technologia umożliwiającą korzystanie z karty miejskiej za pomocą urządzeń mobilnych. Jak zapowiadał wówczas ZTM, nowy system ma być wzbogacony o tak zwanego cyfrowego asystenta podróży. Dzięki niemu będzie można wskazać cel, wybrać optymalną drogę i środek transportu. Do tego pasażerowie będą mogli zobaczyć, czy i gdzie znajdują się wolne miejsca parkingowe albo rowery do wypożyczenia.