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Komunikacja

Wjechał tuż przed tramwaj, upadł na torowisku

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Hulajnogą jechał tuż przed tramwaj
Hulajnogą przed tramwaj w Warszawie
Źródło wideo: Tramwaje Warszawskie
Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie
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Piesi czekają przed przejściem, mężczyzna jadący hulajnogą już nie. Wjeżdża tuż przed nadjeżdżający tramwaj i przewraca się na środku torowiska. Nagranie pokazujące lekkomyślne zachowanie na jednej z warszawskich ulic udostępniły Tramwaje Warszawskie.

"Jazda nawet na najszybszej hulajnodze nie daje prawa do jazdy na czerwonym i nie ochroni Cię przed skutkami wypadku. Tu motorniczy w porę wyhamował, ale nie zawsze jest tyle czasu na reakcję - tramwaj nie zatrzyma się w miejscu" - podpisały udostępnioną na Facebooku rolkę Tramwaje Warszawskie.

Motorniczemu udało się wyhamować

Nagranie pokazuje, że piesi zatrzymali się przed przejściem, oczekując na zielone światło. Inny pomysł miał jednak użytkownik hulajnogi. Młody mężczyzna przejeżdża przez pasy, gdy tramwaj, z którego nagrywane jest zdarzenie, zbliża się w jego kierunku. Jadący hulajnogą przewraca się na pasach.

Motorniczemu w ostatniej chwili udaje się zatrzymać tramwaj. Mężczyzna wstaje i kieruje się w stronę chodnika. Później odjeżdża w przeciwną stronę.

Źródło: tvnwarszawa.pl
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Tagi:
TramwajHulajnogi
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