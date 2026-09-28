Komunikacja Wjechał tuż przed tramwaj, upadł na torowisku Oprac. Katarzyna Kędra |

Hulajnogą przed tramwaj w Warszawie Źródło wideo: Tramwaje Warszawskie Źródło zdj. gł.: Tramwaje Warszawskie

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"Jazda nawet na najszybszej hulajnodze nie daje prawa do jazdy na czerwonym i nie ochroni Cię przed skutkami wypadku. Tu motorniczy w porę wyhamował, ale nie zawsze jest tyle czasu na reakcję - tramwaj nie zatrzyma się w miejscu" - podpisały udostępnioną na Facebooku rolkę Tramwaje Warszawskie.

Motorniczemu udało się wyhamować

Nagranie pokazuje, że piesi zatrzymali się przed przejściem, oczekując na zielone światło. Inny pomysł miał jednak użytkownik hulajnogi. Młody mężczyzna przejeżdża przez pasy, gdy tramwaj, z którego nagrywane jest zdarzenie, zbliża się w jego kierunku. Jadący hulajnogą przewraca się na pasach.

Motorniczemu w ostatniej chwili udaje się zatrzymać tramwaj. Mężczyzna wstaje i kieruje się w stronę chodnika. Później odjeżdża w przeciwną stronę.