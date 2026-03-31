Propozycja dużych zmian w karaniu za jazdę buspasem

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sieć buspasów w Warszawie sukcesywnie rozrasta się. W tej chwili obejmuje łącznie ponad 85 kilometrów. Buspasy doskonale sprawdziły się w Dolinie Służewieckiej (wytyczony tuż po otwarciu tunelu trasy S2) oraz w ciągu Puławskiej. Tym drugim, najdłuższym w stolicy, codziennie przejeżdżają setki autobusów wypełnionych pasażerami z Piaseczna, Józefosławia, ale także dalszych części Ursynowa.

Jak informowaliśmy na tvnwarszawa.pl, zaledwie kilka miesięcy po otwarciu buspasa na Puławskiej, na liniach autobusowych 709, 727 i 739 nastąpił wzrost pasażerów o ponad 20 procent.

W grudniu 2024 otwarto z kolei długo wyczekiwany buspas w ciągu ulicy Głębockiej. Ten usprawnił dojazd mieszkańcom rozrastających się osiedli na Białołęce w kierunku stacji metra na Bródnie.

W odpowiedzi na pogarszającą się sytuację z dojazdem z kierunku Łomianek do Warszawy, władze obu gmin zobowiązały się do wytyczenia buspasa w ciągu ulicy Pułkowej.

Pięć buspasów na prawym brzegu

Jak przekazał nam rzecznik prasowy Zarządu Transportu Miejskiego Tomasz Kunert, na terenie Warszawy i w jej najbliższej okolicy w przygotowaniu są już kolejne pasy dla autobusów, taksówek, samochodów elektrycznych. motocykli i pojazdów uprzywilejowanych. Sporo udogodnień w tym zakresie zyska prawobrzeżna część miasta.

Buspas powstanie w ciągu ulicy Radzymińskiej - od granicy miasta do ulicy Krynoliny. Kolejny planowany jest w ciągu ulicy Jagiellońskiej na odcinku od Batalionu "Platerówek" do zespołu przystanków "Golędzinów" tuż przed Rondem Starzyńskiego (trwa uzyskiwanie opinii do projektu). Dwa buspasy mają powstać również w ulicy Modlińskiej: jeden na odcinku od Elektrociepłowni Żerań do ulicy Kowalczyka (projekt organizacji ruchu złożony do zatwierdzenia), drugi na odcinku między Trasą Mostu Północnego a ulicą Prząśniczki (opracowywane są programy sygnalizacji świetlnej). Ostatni z wymienionych przez Kunerta buspasów ma również powstać na Białołęce. Chodzi o ulicę Światowida pomiędzy Kościeszów a Myśliborską (opracowywane są wyniki analizy ruchu).

- Buspasy są na różnym etapie przygotowania, stąd niemożliwe jest określenie terminu ich wytyczenia - zastrzegł Tomasz Kunert.

Buspasy w przygotowaniu

Plan zrównoważonej mobilności

Rzecznik, pytany o dalsze plany buspasowe, odsyła do stołecznego ratusza. Urzędnicy bowiem zamierzają zamówić duże opracowanie tego zagadnienia w ramach "Planu zrównoważonej mobilności miejskiej (ang. Sustainable Urban Mobility Plan – SUMP)" To strategiczny dokument, który obejmie całą metropolię warszawską i został przyjęty przez Radę Warszawy oraz gminy znajdujące się w obszarze SUMP.

W ramach opracowania przeanalizowane zostaną wskazane przez ratusz lokalizacje nowych buspasów.

- Jego realizacja pozwoli na określenie zasadności wprowadzenia wydzielonych pasów autobusowych w lokalizacjach objętych badaniem, a także, na podstawie rekomendacji wykonawcy, ma określić sieć pasów autobusowych na terenie metropolii warszawskiej - wyjaśnia Waldemar Lasek, zastępca dyrektora Biura Funduszy Europejskich i Polityki rozwoju w stołecznym ratuszu.

Dodaje, że propozycje pasów autobusowych poza granicami Warszawy zostały zgłoszone przez miasta i gminy podwarszawskie.

- Obecnie jesteśmy po wybraniu najkorzystniejszej oferty ale przed podpisaniem umowy z oferentem. Planowany termin oddania opracowania to połowa listopada 2026. Na dzisiaj nie widzimy ryzyka niezawarcia tej umowy, ale jesteśmy jeszcze przed jej podpisaniem - zastrzega Lasek.

Propozycje stołecznego ratusza i gmin ościennych

Lista proponowanych przez ratusz buspasów, które zostaną objęte analizą:

ul. Lazurowa - od Człuchowskiej do Górczewskiej (oba kierunki);

Alej Krakowska - od Mineralnej w Warszawie (parking P+R Al. Krakowska) do skrzyżowanie z ul. Mszczonowską w Jankach (oba kierunki);

ul. Żwirki i Wigury i ul. Krzyckiego - od ul. Komitetu Obrony Robotników do ul. Filtrowej (jeden kierunek);

Aleja Wilanowska - od ul. Rolnej do ul. Przyczółkowej (oba kierunki);

Aleja Zieleniecka - od Ronda Waszyngtona do ul. Zamoyskiego (jeden kierunek);

ul. Ostrobramska - od przystanku Przyczółek Grochowski do ul. Fieldorfa "Nila" (jeden kierunek, włącznie ze skrzyżowaniem);

ul. Płowiecka i ul. Grochowska - od Ronda Mościckiego do Ronda Wiatraczna (oba kierunki);

ul. Targowa - od ul. Białostockiej do ul. Zamoyskiego (jeden kierunek);

ul. Jagiellońska - od Placu Hallera do Ronda Starzyńskiego (jeden kierunek), z uwzględnieniem budowy nowej pętli autobusowej po południowej stronie Ronda Starzyńskiego;

droga wojewódzka nr 631 - od węzła z ul. Czwartaków do skrzyżowania z ul. Szwoleżerów w Ząbkach (jeden kierunek);

ul. Łodygowa - od skrzyżowania z ul. Klamrową do ul. Radzymińskiej (jeden kierunek);

ul. Warszawska - od węzła z S8 do ul. Lazurowej (jeden kierunek);

ul. Łopuszańska, Hynka, Sasanki i Marynarska - od Alej Jerozolimskich do Ronda Unii Europejskiej (oba kierunki);

ul. Puławska - od granicy Warszawy do skrzyżowania z DW 721 w Piasecznie (oba kierunki);

Aleje Jerozolimskie - od węzła z S2 do skrzyżowania z ul. Ryżową (jeden kierunek);

ul. Połczyńska - od ul. Gierdziejewskiego do ul. Powstańców Śląskich (oba kierunki);

ul. Gierdziejewskiego - od ul. Połczyńskiej do ul. Posag 7 Panien (oba kierunki);

ul. Czerniakowska, ul. Powsińska i ul. Wiertnicza - od alei Witosa do pętli autobusowej Wilanów (oba kierunki);

Aleja Jerozolimskie - od przystanku Spisaka 02 do przystanku Berestecka 02 (jeden kierunek);

ul. Przyczółkowa, ul. Drewny i ul. Warszawska w Konstancie-Jeziornie - od alei Wilanowskiej w Warszawie do ul. Mirkowskiej w Konstancinie-Jeziornie (oba kierunki).

W opracowaniu zbadane zostaną także lokalizacje w aglomeracji warszawskiej:

droga krajowa numer 85 - od skrzyżowania na wysokości Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin do granicy miasta na Moście Piłsudskiego z gminą Czosnów (jeden kierunek);

droga wojewódzka numer 631 - od skrzyżowania z DK85 do granicy miasta z gminą Wieliszew (jeden kierunek);

droga wojewódzka 630 - od skrzyżowania z DK85 do ul. Zegrzyńskiej w Jabłonnie (jeden kierunek);

droga krajowa numer 61 - od ul. Piaskowej (Legionowo) do ul. Jagiellońskiej (jeden kierunek);

droga krajowa numer 61 - od ul. Sobieskiego - obwodnica Jabłonny (oba kierunki).

Analiza obejmie również zasadność wytyczania buspasów na ulicach, które dopiero powstaną. Ratusz wskazał tu trzy lokalizacje: Nowo-Ziemowita od Targowej do Piłsudskiego w Ząbkach (jeden kierunek); Warszawska - BIS przejmującej funkcję drogi wojewódzkiej nr 580 (jeden kierunek) oraz na zaplanowanej drodze zbiorczej w Izabelinie od skrzyżowania Żołędziowej do skrzyżowania z Estrady (jeden kierunek).