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Komunikacja

Futurystyczny pojazd wozi pasażerów po stolicy

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Autobus testowany na warszawskich ulicach
Dyrektorka ZTM o zakupie niskoemisyjnych autobusów
Źródło wideo: Mateusz Mżyk / tvnwarszawa.pl
Źródło zdj. gł.: WTP
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Wyglądem nieco przypomina tramwaj, ale jest to autobus hiszpańskiej marki Irizar ie tram. Warszawa jest kolejnym polskim miastem, gdzie pojazd jest testowany.

W stolicy hiszpański autobus obsługuje linię 106, więc najłatwiej można go zobaczyć na pętli Ostroroga lub Mariensztat. Bryła pojazdu przypomina kształtem nowoczesny wagon tramwajowy. Testowany w Warszawie egzemplarz jest w kolorze czarnym ze srebrnymi obwódkami.

Występuje w dwóch wersjach

Irizar ie tram dostępny jest w wersjach o długości od 12 do 18 m (wersja przegubowa) i może pomieścić maksymalnie 145 osób. Testowany w Warszawie ma około 12,16 metra długości, 2,55 metra szerokości i wysokość rzędu 3,3 metra. Ma troje drzwi, jest niskopodłogowy i przystosowany do przewozu osób z niepełnosprawnościami.

Wyposażony jest w klimatyzację przestrzeni pasażerskiej oraz gniazda USB, dzięki którym można ładować urządzenia mobilne w trakcie drogi. Na pokładzie zamontowano m.in. cyfrowe lusterka, asystenta martwego pola, precyzyjny system kamer 360 stopni, a także system stałego monitorowania uwagi i koncentracji kierowcy.

Testowany w kilku polskich miastach

To pojazd z silnikiem elektrycznym marki Siemens. Ładowanie możliwe jest zarówno przez złącze Combo, jak i pantograf. Zasięg zależy od konfiguracji baterii i warunków eksploatacji. Producent deklaruje zasięg ponad 300 km.

Autobus może pomieścić 73 pasażerów, w tym 21 na miejscach siedzących. Siedzenia wykonane są z niepalnego tworzywa sztucznego i zaprojektowane w sposób ograniczający skutki wandalizmu. Wcześniej był testowany m.in. w Lublinie, Rzeszowie, Krakowie i Kraśniku.

Źródło: PAP
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Tagi:
Komunikacja Miejska
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